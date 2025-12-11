وەزیری دەرەوەی چین سەردانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات

پێش 3 کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی چین، بڕیارە سەردانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکات و گفتوگۆی دووقۆڵی لە ئیمارات و سعوودیە و ئوردن ئەنجام بدات.

ڕۆژی پێنجشەممە، 11ی کانونی یەکەمی 2025، وەزارەتی دەرەوەی چین ڕایگەیاند، وانگ یی، وەزیری دەرەوەی چین بە گەشتێک سەردانی ڕۆژ‌هەڵاتی ناوەڕاست دەکات.

لە ڕاگەیەندراوی وەزارەتی دەرەوەی چیندا هاتووە، وانگ لە نێوان 12 بۆ 16ی کانوونی یەکەم گەشتەکەی ئەنجام دەدات و لەگەڵ هاوتاکانی کۆدەبێتەوە بە مەبەستی "ئاڵوگۆڕی بیروڕا سەبارەت بە پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەو پرسە هاوبەشانەی جێی بایەخن".

لە ساڵانی ڕابردوودا، بەیژین پەیوەندییە بازرگانی و دیپلۆماسییەکانی خۆی لەگەڵ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەهێز کردووە، ئەوەش لە بەرانبەر هەژموونی ئەمەریکا کە ماوەیەکی درێژە لە ناوچەکەدا بەردەوامە.

گۆو جیاکون، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی چین ڕایگەیاند: "چین لە ڕێگەی ئەم سەردانەوە، خوازیاری بەهێزکردنی متمانەی سیاسیی هاوبەشە لەگەڵ ئەو سێ وڵاتەدا".

بەیژین هەوڵ دەدات خۆی وەک نێوەندگیرێک لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا نیشان بدات، بەشێوەیەک لە ساڵی 2023 ئاسانکاریی بۆ نزیکبوونەوەی نێوان سعوودیە و ئێران کرد، هەروەها جەخت لە ململانێی ئیسرائیل و فەڵەستین دەکات، بەڵام ڕۆڵێکی بێلایەنەتر لە نەتەوە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا دەگێڕێت.

ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ناوەندێکی بایەخدارە بۆ چین وەک بەشێک لە دەستپێشخەریی "ڕێگای ئاوریشمی نوێ" کە بە فەرمی بە "پشتێن و ڕێگا" ناسراوە، ئەوەش پلانێکی گەورەی ژێرخانییە کە بەیژین لە ساڵی 2013دا دەستیپێکرد بۆ پەرەپێدانی پەیوەندییە بازرگانییەکانی لەگەڵ جیهان و مسۆگەرکردنی پێداویستییەکانی.