ئەیوب عەلی بۆ کوردستان24: بەرهەمی "ئاڵای کوردستان" بڵاو دەکەمەوە

پێش 3 کاتژمێر

هونەرمەندی گۆرانیبێژ ئەیوب عەلی، لەم هەفتەیەدا بەرهەمێکی نوێی بەناوی "ئاڵای کوردستان" بە هەردوو زاراوەی سۆرانی و کرمانجی بڵاو دەکاتەوە و دەڵێت: گۆرانییەکە باسی شانازی گەلی کورد بە ئاڵا و کوردبوونەوە دەکات.

ئەیوب عەلی ئەمڕۆ شەممە، 13ی کانوونی یەکەمی 2025، لەبارەی بەرهەمە نوێیەکەی بە کوردستان24 گوتی: بەرهەمی "ئاڵای کوردستان"، تێکستی بەشی سۆرانییەکەی هی خۆمە و بەشە کرمانجییەکەشی هونەرمەند گارە سازگار نووسیویەتی و هەر خۆیشی میوانی بەرهەمەکەمە و بە زاراوەی کرمانجی گۆرانییەکە دەڵێت.

ئاشکراشیکرد، بەرهەمی ئاڵای کوردستان، چوارشەممە، 17ی کانوونی یەکەمی 2025، لەچەناڵی یوتیوبی تایبەت بەخۆی بڵاو دەکاتەوە، کە لەسەر شێوازی بەرهەمەکەی پێشوویەتی کە بە ناوی "کوردم" بڵاوی کردووەتەوە.

ئەیوب عەلی دەڵێت: ئەم بەرهەمەم لە ستۆدیۆکانی لەندەن و ئەڵمانیا کارم تێدا کردووە، دەرهێنەری بەرهەمەکە سیپان فادلە، لە میکس و ماسترینگی تانجو دومانە، ئامێری ساز و ڕیکۆردینگ ئۆڕهان بیلگە، ڤیدیۆ کلیپەکەش بەشی سەرەکی لە ئەڵمانیا سیپان فادڵ وێنەی گرتووە لە ستۆدیۆ، بەشی دەرەوەش لە بناری چیای سەفین لەهەولێر دلێر دلاوەر وێنەی گرتووە.

هونەرمەند ئەیوب عەلی باس لەناوەرۆکی بەرهەمەکەی دەکات و دەڵێ: "ئاڵای کوردستان" هیوادارم بەرهەمێک بێت، لە ئاستی بەرزی و بڵندی و پیرۆزی ئاڵای کوردستاندا بێت، تێکستی گۆرانییەکەش زیاتر ستایشی ڕەنگەکانی ئاڵای کوردستان دەکات بەزمانێکی لیریکی میوزیکی سادە، گۆرانییەکە باسی شانازی گەلی کورد بە ئاڵا و کوردبوونەوە دەکات.

هونەرمەندی گۆرانیبێژ ئەیوب عەلی لەساڵی 1973 لە چەمچەماڵ لەدایک بووە. لە ساڵی 1999 کوردستانی بەجێھێشت و ڕوویکردە بەریتانیا و ئێستاش لەوێ دەژی. دواتر لە ساڵی 2003، گۆرانی "دڵم مەشکێنە" ی بڵاوکردەوە، هەروەها خاوەنی چەندین ئەلبووم و بەرهەمی گۆرانییە.