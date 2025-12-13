سەعدی پیرە: ئەگەر لەناوخۆ یەکگرتوو نەبین، لەبەغدا هیچمان پێناکرێت

پێش دوو کاتژمێر

ئەندامێکی مەکتەب سیاسیی یەکێتیی ڕایگەیاند، ئەگەر ئێمە لە ناوخۆ یەکگرتوو بووین، دەتوانین لە بەغدا دەستکەوتی باش بەدەستبێنین. بەڵام ئەگەر یەکگرتوو نەبین هیچمان پێناکرێت.

شەممە، 13ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەعدی ئەحمەد پیرە، ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتیی نیشتمانی کوردستان لە وەڵامی پرسیارێکی هۆشمەند سادق، پەیامێری کوردستان24، گوتی، ئێمە ئەگەر لە کوردستان یەکگرتوو نەبین، لەبەغدا لاواز دەبین و هیچمان پێناکرێت، هەروەها لە هەرێمی کوردستانیش یەکگرتوو نابین، ئەگەر ئێمە لە کەرکووک و موسڵ و ناوخۆ یەکگرتوو نەبین.

ئاماژەی بەوەشکرد، دانیشتن و قسەکردنی یەکێتیی و پارتی و لایەنە سیاسییەکانی دیکە بە ئاشکرا، بۆ هەرێمی کوردستان گرنگە، بۆیە کوردێکی یەکگرتوو دەتوانێت دەستکەوتی گەورە لە بەغدا بەدەستبێنێت. بەڵام کوردێکی پەرش و بڵاو ناتوانێت هیچ بەدەست بێنیت.

هاوکات ئەمڕۆ شەممە، 13ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەجید حەمەدەمین، لێپرسراوی مەڵبەندی سێی یەکێتی، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئیرادەیەک هەیە و دەبێت هەموو لایەنەکان کار بۆ سەرخستنی ئەم ئیرادەیە بکەن، گوتیشی: ئیرادەکە شلۆقە و ڕەنگە بە بچووکترین بوومەلەرز بڕووخێت.

هەروا ئاماژەیدا: ئەگەر یەکێتی و پارتی ڕێکبکەون، بە دڵنیاییەوە پەرلەمان کارا دەکرێتەوە، دواتر سەرۆکی هەرێم هەڵدەبژێردرێت و کەسایەتییەک بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت ڕادەسپێردرێت.

مەجید حەمەدەمین لە بارەی ناکۆکییەکان لەسەر پۆستی وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت: تا ڕادەیەک لە نێوان پارتی و یەکێتی نەرمی نواندنێک هەیە.