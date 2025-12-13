ئامینە زکری بۆ کوردستان24: فیدراسیۆنی 'ئافرەتانی دیاسپۆرا' دوور لە ئایدۆلۆژیای حزبی کار دەکات

پێش دوو کاتژمێر

ئامینە زکری ڕایگەیاند، فیدراسیۆنی ئافرەتانی دیاسپۆرا پێگەی کورد لە ئاستی نێودەوڵەتی بەهێز دەکات و جەخت لە پاڵپشتیی پارتی لە یەکخستنی تواناکانی ڕەوەندی کوردی دەکاتەوە.

شەممە، 13ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئامینه‌ زكری، ئه‌ندامی مه‌كته‌بی سیاسیی پارتی دیموكراتی كوردستان، له‌باره‌ی به‌شدارییان له‌ كۆنگره‌ی 'فیدراسیۆنی ئافرەتانی دیاسپۆرای كوردستان' له‌ دۆسلدۆرف، میوانی گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێر 12:00ـی کوردستان24 بوو.

ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسیی پارتی باسی لەوە کرد، فیدراسیۆنەکە بە هاوکاری کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان و رەوەندی کوردی لە سەرتاسەری جیهان دامەزراوە.

ئامینه‌ زكری دووپاتی کردەوە، ئەم فیدراسیۆنە لەسەر بنەمایەکی نەتەوەیی و دوور لە هەر ئایدۆلۆژیایەکی حزبی کاردەکات و هەوڵ دەدات، پەیوەندییەکی بەهێز لەگەڵ ناوەندەکانی بڕیاردان لە ئەوروپا و ئەمەریکا دروست بکات بۆ ناساندنی دۆزی رەوای گەلی کورد.

بە گوتەی ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسیی پارتی، یەکێک لە ئامانجە سەرەکییەکانی ئەم فیدراسیۆنە، گرنگیدانە بە پەروەردەی نەوەی نوێ و پاراستنی زمان و کەلتووری کوردی لە دەرەوەی وڵات. ئاماژه‌ی به‌وه‌ش دا، نزیكه‌ی دوو هه‌زار گه‌نج و لاوی كورد له‌ ده‌ره‌وه‌ له‌سه‌ر زمانی كوردی په‌روه‌رده‌ ده‌كرێن.

ناوبراو جەختی کردەوە، فیدراسیۆنەکە پەیوەندییەکانی لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەکان بەهێزتر دەکات تا بتوانێت پێکەوە کاربکەن و پشتگیری زیاتر بۆ ئەم پرۆژەیە بەدەست بهێنن.