بارەگای بارزانی سەرەخۆشی لە سەفەر زكری نێروەیی دەکات

لۆگۆی بارەگای بارزانی
کوردستان بارەگای بارزانی

ئەمڕۆ شەممە، 13ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا بارەگای بارزانی سەرەخۆشی لە سەفەر زكری نێروەیی کرد و ڕایگەیاند؛ بەداخێكی زۆرەوە هەواڵی كۆچی دوایی پێشمەرگەی دڵسۆزی شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان (زكری نێروەیی) مان پێگەیشت.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ بەم بۆنە خەمناكەوە سەرەخۆشی ئاراستەی بەڕێزتان و خانەوادە كوردپەروەرەكەتان و دۆستانتان دەكەین، خۆمان بەهاوبەشی خەمی هەموو لایەك دەزانین.

لە خودای گەورە داواكارین دڵنەوایی و ئارامیتان پێببەخشێت و گیانی خوالێخۆشبوو ( زكری نێروەیی ) بەر دلۆڤانی خۆی بخات و بە بەهەشتی بەرین شادی بكات.

 
 
لاڤین عومەر ,
