یاریزانانی عێراق دوای ماڵئاواییكردنیان لە جامی عەرەب

یاریزانانی عێراق دڵخۆشن بەو ئاستەی لە جامی عەرەب پێشكەشیان كرد

پێش دوو کاتژمێر

هەڵبژاردەی عێراق لە قۆناغی چارەکی کۆتایی جامی عەرەب، رووبەڕووی هەڵبژاردەی ئوردن بووە و لە کۆتاییدا یارییەکەی بە ئەنجامی گۆڵێکی بێوەڵام دۆڕاند و ماڵئاوایی لە جامەکە کرد. دوای یارییەکە یاریزانانی هەڵبژاردەکە بە دڵخۆشیەوە باس لە پاڵەوانێتیەکە دەکەن و پێیانوایە توانیویانە ئاستێکی باش لە جامی عەرەب پێشکەش بکەن.

لێدوانی مەیسەم جەبار

ئەم پاڵەوانییەتییە هەل درا بە زۆرێك لە یاریزانەكان، سوپاس بۆ خوا ئاستی یاریزانەكانیشمان زۆر بەرز بوو، یارییەكەی ئەمڕۆش بەڵگەیەكی روون بوو لەسەر ئەوە، ئەوەی لەسەریان بوو پێشكەشیان كرد، دەستیان بەسەر یارییەكەدا گرت، چەندین هەلیان دروست كرد، بەڵام نەمانتوانی گۆڵ تۆمار بكەین، لە تەواوی یارییەكەش تەنیا یەك گۆڵمان كەم بوو، داواكارییەكی تایبەتم بۆ راگەیاندنەكان و هاندەرانی عێراق هەیە لە یارییەكانی پاشكۆی مۆندیال چاوەڕێمان بكەن، هانمان بدەن و لەگەڵمان بن، تەنیا یەك یارییە و زۆر چارەنووسسازە،

لێدوانی زەید ئیسماعیل

ئەوەی پێویست بوو لە تۆپی پێ كردمان، بەتایبەتی لە گێمی دووەم، بە كۆمەڵێك وردەكاری زۆر بچووك دۆڕاین، بەراستی دەمانویست ركابەری بكەین و بگەین بە یاریی كۆتایی، داوا لە هاندەرانی عێراق دەكەم لە پاشكۆی جیهانی بۆ مۆندیال هانمان بدەن، ئەوە لە هەموو شتێك گرینگە، ئێمەش ئەوپەڕی هەوڵی خۆمان بۆ گەیشتن بە مۆندیال دەدەین، ئەگەر بانگهێشت بكرێم یانیش نا، من هەمیشە یەكەم هاندەری هەڵبژاردەی نیشتمانی دەبم، لە نێوان گێمەكان راهێنەر هەندێ شتی پێگووتین و بڕوای وابوو كاریگەری گەورەی دەبێت و هەرواش بوو، لە گێمی دووەم تەنیا یەك هەڵبژاردە لە یاریگە بوو، كۆنتڕۆڵی تۆپ گەیشتە سەدا هەشتا، چەندین هەلمان لەدەست دا، راستە هاندەران لە ئاستمان رازیبوون بەڵام من وەكو یاریزان لە ئاستی خۆمان رازی نەبووم و دەكرا زۆر باشتربین.