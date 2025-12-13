گۆتێرێس: ئاژانسەکانی سەر بە نەتەوەیەکگرتووەکان لە کارەکانیان لە عێراق بەردەوام دەبن

پێش دوو کاتژمێر

سکرتێری گشتیی نەتەوەیەکگرتووەکان، جەختی لەوە کردەوە، عێراقی ئەمڕۆ وڵاتێکی جیاوازە و خاوەن ئاسایش و ئارامییە. هاوکات پابەندبوونی عێراق بە گەڕاندنەوەی هاووڵاتییانی لە کەمپی هۆلەوە بەرز دەنرخێنێت.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەم لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق، تاوتوێی دۆخی غەززە و ڕێزگرتن لە ئاگربەستمان کردووە"

گۆتێرێس باسی لەوەش کرد کە، ئامانجیان پشتیوانیکردنی عێراق و حکوومەتەکەی بووە. هەروەها پابەندبوونی عێراقی بە گەڕاندنەوەی هاووڵاتییانی لە کەمپی هۆلەوە بەرز نرخاند.

جەختی لەوە کردەوە، ئاژانسەکانی سەر بە نەتەوەیەکگرتووەکان لە کارەکانیان لە عێراق بەردەوام دەبن.

دوای نیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 13ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئه‌نتۆنيۆ گۆتێرێس، سکرتێری گشتیی نەتەوەیەکگرتووەکان، بۆ مەبەستی به‌شداریی له‌ ڕێوڕه‌سمی كۆتاییهاتنی ئه‌ركی 'یونامی' له‌ عێراق گەیشتە بەغدا.

نێردەی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ ھاوکاریی عێراق، ناسراو بە "یونامی" (UNAMI)، ئەرکێکی سیاسیی نەتەوەیەکگرتووەکانە کە لە 14|ـی ئابی 2003 بە پێی بڕیاری ژمارە 1500ـی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی و لەسەر داوای حکوومەتی عێراق دامەزرا. ئامانجی سەرەکیی یونامی پشتیوانیکردنی ھەوڵەکانی حکوومەت و گەلی عێراق بووە بۆ ئاوەدانکردنەوە و بنیاتنانی وڵات.

کۆتاییهاتنی ئەرکی یونامی لە عێراق

لە مانگی ئایاری 2024، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، لە نامەیەکدا بۆ سکرتێری گشتیی نەتەوەیەکگرتووەکان داوای کرد کە ئەرکی یونامی لە عێراق کۆتایی پێ بھێنرێت. حکوومەتی عێراق ھۆکاری ئەم داواکارییەی گەڕاندەوە بۆ ئەو "سەقامگیرییە سیاسی و ئەمنییەی" کە لە وڵاتدا بەدی ھاتووە و پێی وابوو چیتر پێویست بە مانەوەی ئەرکێکی سیاسی لەم شێوەیە ناکات.

لەسەر بنەمای ئەم داواکارییە، ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی لە 31ـی ئایاری 2024 بە کۆی دەنگ بڕیاری ژمارە 2732ـی پەسەند کرد، کە بە پێی ئەرکی یونامی بۆ ماوەی کۆتایی تا 31ـی کانوونی یەکەمی 2025 درێژکرایەوە و دوای ئەو ڕێکەوتە سەرجەم کار و چالاکییەکانی ڕادەگیرێت.