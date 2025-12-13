سیاسی

سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی لە حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان دەکات

کوردستان

سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی  لە حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان دەکات و هیوای سەرکەوتن بۆ ئەوان و تەبایی و برایەتیی نێوان لایەنە کوردستانییەکان و بەرەوپێشوەچوونی دۆزی ڕەوای گەلی کوردستان دەخوازێت.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

 بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

 بەڕێزان سکرتێر و ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردیەتیی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان

 بەبۆنەی چلەمین ساڵیادی دامەزراندنی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان گەرمترین پیرۆزبایی لە ئێوەی بەڕێز و سەرجەم کادیر و ئەندام و لایەنگرانتان دەکەم و هیوای سەرکەوتن و سەرفیرازیتان بۆ دەخوازم. 

لەم یادەدا پێزانینمان بۆ ڕۆڵ و قوربانیدانی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان لە قۆناغە جیاجیاکانی خەباتی گەلی کوردستاندا هەیە و هیوای تەبایی و برایەتیی نێوان لایەنە کوردستانییەکان و بەرەوپێشوەچوونی دۆزی ڕەوای گەلی کوردستان دەخوازین.

هەر سەرکەوتوو بن.

 مسعود بارزانی

 13ی کانوونی یەکەمی 2025

 
 
کارزان حەیدەر ,
