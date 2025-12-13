سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی لە حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان دەکات
سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی لە حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان دەکات و هیوای سەرکەوتن بۆ ئەوان و تەبایی و برایەتیی نێوان لایەنە کوردستانییەکان و بەرەوپێشوەچوونی دۆزی ڕەوای گەلی کوردستان دەخوازێت.
ئەمە دەقی پەیامەکەیە:
بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان
بەڕێزان سکرتێر و ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردیەتیی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
بەبۆنەی چلەمین ساڵیادی دامەزراندنی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان گەرمترین پیرۆزبایی لە ئێوەی بەڕێز و سەرجەم کادیر و ئەندام و لایەنگرانتان دەکەم و هیوای سەرکەوتن و سەرفیرازیتان بۆ دەخوازم.
لەم یادەدا پێزانینمان بۆ ڕۆڵ و قوربانیدانی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان لە قۆناغە جیاجیاکانی خەباتی گەلی کوردستاندا هەیە و هیوای تەبایی و برایەتیی نێوان لایەنە کوردستانییەکان و بەرەوپێشوەچوونی دۆزی ڕەوای گەلی کوردستان دەخوازین.
هەر سەرکەوتوو بن.
مسعود بارزانی
13ی کانوونی یەکەمی 2025