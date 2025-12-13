پێش 56 خولەک

سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی لە حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان دەکات و هیوای سەرکەوتن بۆ ئەوان و تەبایی و برایەتیی نێوان لایەنە کوردستانییەکان و بەرەوپێشوەچوونی دۆزی ڕەوای گەلی کوردستان دەخوازێت.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

بەڕێزان سکرتێر و ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردیەتیی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان

بەبۆنەی چلەمین ساڵیادی دامەزراندنی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان گەرمترین پیرۆزبایی لە ئێوەی بەڕێز و سەرجەم کادیر و ئەندام و لایەنگرانتان دەکەم و هیوای سەرکەوتن و سەرفیرازیتان بۆ دەخوازم.

لەم یادەدا پێزانینمان بۆ ڕۆڵ و قوربانیدانی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان لە قۆناغە جیاجیاکانی خەباتی گەلی کوردستاندا هەیە و هیوای تەبایی و برایەتیی نێوان لایەنە کوردستانییەکان و بەرەوپێشوەچوونی دۆزی ڕەوای گەلی کوردستان دەخوازین.

هەر سەرکەوتوو بن.

مسعود بارزانی

13ی کانوونی یەکەمی 2025