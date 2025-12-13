محەممەد حاجی مەحموود: هیوادارم پارتی و یەکێتی بە زوویی بۆ مەبەستی پێکهێنانی حکوومەت ڕێککەون

پێش 40 خولەک

سکرتێری پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان ئاماژەی بەوە دا، سووننە و شیعە یەک تێڕوانینیان بەرانبەر بە کورد هەیە، ئەمەش وا دەکات رێککەوتن لەگەڵ شیعە ئاسانتر بێت.

شەممە، 13ـی کانوونی یەکەمی 2025، محەممەد حاجی مەحموود، سکرتێری پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان، لە كۆنفرانسێكی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: هیودارن پارتی و یەکێتی بە زوویی ڕێککەون بۆ ئەوەی حکوومەت پێکبهێنن و پەرلەمان کارا بکرێتەوە.

ڕاشیگەیاند، سووننە و شیعە یەک تێڕوانینیان بەرانبەر کورد هەیە، بەڵام کورد کێشەی خاکی لەگەڵ سوننە هەیە، ئەمەش وا دەکات رێککەوتن لەگەڵ شیعە ئاسانتر بێت.

لە بارەی پرسی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، سکرتێری پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان، ئاماژەی بەوە کرد، دواكەوتنی مووچە لە ئەستۆی حكوومەتی عێراقه‌، چونكە ئەو كاتەی داعش عێراقی داگیر كرد مووچەیان بۆ خەڵكی خۆیان دەنارد، ئێستا پێویستە كورد لەسەر ئەو پرسە هەڵوێستی هەبێت.