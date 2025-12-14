بەشێکی دیکەی پارەی گەنمی جووتیاران دەنێردرێت

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی دەڵیت، 24 ملیار دینار لە پارەی گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان دەنێردرێت.

دووشەممە، 14ـی کانوونی یەکەمی 2025، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان لە وەزارەتی بارزگانی و پیشەسازی، بە کوردستان 24ـی ڕاگەیاند، وەزارەتی بازرگانیی عێراق ڕایگەیاندووە، بڕی 24 ملیار و 250 ملیۆن دیناری پارەی گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان دەنێرێت.

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان گوتیشی، "چاوەڕێین ئەو پارەیە بگاتە سەر هەژماری وەزارەتەکەمان. لەگەڵ گەیشتنیشی، دەست بە دابەشکردنی بەسەر جووتیاراندا دەکەین".

بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێم ڕوونیشی کردەوە، ئەو گوژمەیە پێکدێت لە:

- بڕی 7 ملیار و 750 ملیۆن دینار بۆ جووتیارانی پارێزگای هەولێر.

- 9 ملیار و 500 ملیۆن دینار بۆ پارێزگای سلێمانی و دەوروبەری.

- 7 ملیار دینار بۆ پارێزگای دهۆک تەرخان کراوە.

قەرزە ماوەکەی حکوومەتی عێراق

نەوزاد شێخ کامیل باسی لەوەش کرد، جووتیارانی هەرێمی کوردستان 380 هەزار تۆن گەنمیان ڕادەستی حکوومەتی عێراق کردووە. لە ئێستادا بڕی 300 ملیار دیناری دیکەی شایستەی دارایی جووتیارانی هەرێم ماوە. حکوومەتی عێراق تاوەکو ئێستا ئەو بڕە پارەیەی نەناردووە.