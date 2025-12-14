دهۆک بووەتە ناوەندی بەرهەمهێنانی گۆشتی مریشک لە کوردستان

پێش کاتژمێرێک

لە دهۆک، سەدان پڕۆژەی بەخێوکردنی مریشک و پەلەوەر بوونیان هەیە و ساڵانە 42 هەزار تۆن گۆشت بەرهەم دەهێنن

پارێزگای دهۆک بووەتە ناوەندێکی گرنگی بەرهەمهێنانی گۆشتی مریشک و پەلەوەر، بەجۆرێک کە سەدان پڕۆژەی جۆراوجۆر لەم بوارەدا کار دەکەن و نەک تەنها پێداویستی ناوخۆ دابین دەکەن، بەڵکوو بەرهەمەکانیان هەناردەی پارێزگاکانی دیکەی هەرێمی کوردستان و عێراقیش دەکەن.

شەوکەت ئەحمەد، خاوەنی یەکێک لە پڕۆژەکانی بەخێوکردنی مریشک، ئاماژەی بەوەدا، ماوەی 11 ساڵە لەم بوارەدا کاردەکات و خاوەنی 13 هۆڵی پەلەوەرە. ڕاشیگەیاند: "ئێمە مانگانە نزیکەی 300 هەزار جوچک بەخێو دەکەین و بەرهەمەکانمان دەنێرین بۆ بازاڕەکانی دەرەوە و ناوخۆی دهۆک."

ڕوونیشی کردەوە، بەرهەمی ساڵانەی پڕۆژەکەی دەگاتە نزیکەی 300 هەزار کیلۆگرام گۆشتی مریشک.

بەپێی ئامارە فەرمییەکان، لە پارێزگای دهۆک 339 پڕۆژەی بەخێوکردنی مریشک هەن، کە لە 482 هۆڵدا دابەشکراون. ئەم پڕۆژانە توانای بەخێوکردنی شەش ملیۆن مریشکیان هەیە لە یەک خولدا و کۆی بەرهەمی ساڵانەیان دەگاتە زیاتر لە 42 هەزار تۆن گۆشت.

ئەم ڕێژە بەرهەمە نەک تەنها پێداویستی ناوخۆیی پارێزگاکە پڕ دەکاتەوە، بەڵکوو بڕێکی زۆریشی لێ هەناردەی دەرەوە دەکرێت.

ڕێدیر سدقی، بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵ لە دهۆک، لەمبارەیەوە گوتی: "پێشەسازی پەلەوەر لە هەرێمی کوردستان پێشکەوتنێکی گەورەی بەخۆیەوە بینیوە. ئێمە گەیشتووینەتە ئاستی خۆبژێوی لە بەرهەمهێنانی گۆشتی مریشکدا و زیادە بەرهەمەکەشمان هەناردەی دەرەوە دەکەین."

ناوبراو ئاماژەی بەوەش کرد، پارێزگای دهۆک ساڵانە پێویستی بە نزیکەی 35 بۆ 37 هەزار تۆن گۆشتی مریشک هەیە، لە کاتێکدا توانای بەرهەمهێنانی نزیکەی 40 بۆ 42 هەزار تۆنی هەیە.

گەشەسەندنی کەرتی پەلەوەر لە دهۆک، جگە لە دابینکردنی ئاسایشی خۆراک، دەرفەتی کاریشی بۆ دانیشتووانی ناوچەکە ڕەخساندووە و بووەتە هۆکارێک بۆ بوژانەوەی ئابووری پارێزگاکە. ڕۆژ بە ڕۆژ خواست لەسەر کردنەوەی پڕۆژەی نوێی بەخێوکردنی مریشک لە زیادبووندایە، کە ئەمەش نیشانەی گەشەی بەردەوامی ئەم کەرتە گرنگەیە.