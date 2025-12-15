کۆمپانیای دانە غاز دوو ملیۆن دۆلار بە چەمچەماڵ دەبەخشێت

پێش کاتژمێرێک

کۆمپانیای دانە غاز و نەوتی هیلال بە هەماهەنگی حکوومەتی هەرێم، دوو ملیۆن دۆلاری ئەمەریکی بە خێزانە زیانلێکەوتووەکانی لافاوەکەی چەمچەماڵ دەبەخشێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی کانوونی یەکەمی 2025، شاکر واجد شاکر، گوتەبێژی کۆمپانیای دانە غاز لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی دا، لە ڕۆژانی ڕابردوودا، قەزای چەمچەماڵ ڕووبەڕووی شەپۆلێکی بارانی بەخوڕ و لافاو بووەوە، کە زیانی ماددیی گەورەی بە مال و دامەزراوە و شوێنە بازرگانییەکان گەیاند، کە بەداخەوە بووە هۆی گیانلەدەستدانی ژمارەیەک هاووڵاتیش.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە سۆنگەی هەستکردن بە بەرپرسیارێتیی مرۆیی و نیشتمانی، هەردوو کۆمپانیای "دانە غاز" و "نەوتی هیلال"، لە چوارچێوەی "هاوپەیمانیی پێرڵ پترۆلیۆم"، بە هەماهەنگیی لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی سامانە سروشتییەکان دەستپێشخەرییان کرد بۆ پێشکەشکردنی هاوکارییەکی دارایی بە بڕی دوو ملیۆن دۆلاری ئەمەریکی، وەک پشتیوانییەک بۆ خێزانە زیانلێکەوتووەکان.

ئاماژەی بەوەشدا، لەم چوارچێوەیەدا، "دانە غاز" و "نەوتی هیلال" پابەندبوونی خۆیان دووپات دەکەنەوە بۆ پشتیوانی و هاوکاریکردنی زیانلێکەوتووان، هەروەها کارکردن شانبەشانی گشت لایەنە پەیوەندیدارەکان و وەستان لە پاڵ دانیشتوانی قەزای چەمچەماڵ بۆ تێپەڕاندنی ئەم ئازارە و کەمکردنەوەی کاریگەرییەکانی، تاوەکو بتوانن هیوا بۆ ژیانیان بگێڕنەوە و بەسەر ئەم قەیرانە مرۆییە سەختەدا زاڵ بن.