لە ترسی سزاکانی واشنتن چوارچێوەی هەماهەنگی بەدوای کاندیدێکی "پەسەندکراو"دا دەگەڕێت
پرۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆک وەزیرانی نوێی عێراق بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو ڕووبەڕووی ئاڵۆزی و بەربەستی گەورەتر بووەتەوە، بەجۆرێک چوارچێوەی هەماهەنگی لەژێر فشاری مەرجە توندەکانی ئەمەریکادا بژاردەکانی بەرتەسک بوونەتەوە.
ئەنوەر مووسەوی، چاودێری سیاسی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، "بەهۆی مەترسی سەپاندنی سزای سەخت لەلایەن ئەمەریکاوە، چوارچێوەی هەماهەنگی لە دۆخێکی هەستیاردایە." مووسەوی ئاماژەی بەوەشدا، سزاکانی ئەمجارە دەکرێت زۆر کاریگەر بن و بگەنە ئاستی "داخستنی هەژماری داهاتی نەوتی عێراق و بلۆککردنی سامانەکەی لە ئەمەریکا."
لەگەڵ ئەوەشدا پێدەچێت کەسانی نزیک لە چوارچێوەی ناوبراو دیدگایەکی تایبەتیان هەبێت، بەتایبەت کە پێویستە ئەمجارە کێ هەڵبژێردرێت بۆ پۆستی سەرۆکی حکوومەت."
سەباح عگێلی، کەسایەتی نزیک لە چوارچێوەی هەماهەنگی گوتی: "چوارچێوەی هەماهەنگیش قسەی خۆی هەیە، بەڵێ ئەو کەسێکی نزیکە لە چوارچێوەکە، بەڵام لە هەر کێشەیەکی سیاسییەوە دوورە و لەسەر ئاستی ناوخۆیی و دەرەکیش کەسێکی پەسەندە. ئەمەش ئەوەیە کە چوارچێوەی هەماهەنگی دەیەوێت، بۆ ئەوەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ ئەمەریکا سەقامگیر بن."
بەگوێرەی ئاماژەکانی ئێستا، دەستنیشانکردنی سەرۆک وەزیرانی ئەمجارەی عێراق کارێکی ئاسان نابێت، چونکە بەگتەی پسپۆڕان ئەمجارە لایەنی ئەمەریکی لە دەستنیشانکردنی سەرۆک وەزیران، ڕۆڵی دەبێت نەک لایەنی ئێرانی.