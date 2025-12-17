دوای زیاتر لە 30 ساڵ؛ کۆنگرێس بڕیاری بەکارهێنانی هێزی دژی عێراق هەڵوەشاندەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دەرەوەی عێراق هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەکانی بەکارهێنانی هێزی سەربازی دژی عێراق لەلایەن کۆنگرێسی ئەمەریکاوە بە خاڵێکی وەرچەرخانی جەوهەری وەسف کرد و چاوەڕێی واژۆی دۆناڵد ترەمپ دەکات بۆ جێبەجێکردنی.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی کانوونی یەکەمی 2025، وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە ڕاگەیەندراوێکدا، خۆشحاڵی خۆی بۆ دەنگدانی هەردوو ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجوومەنی پیرانی ئەمەریکا دەربڕی، کە تیایدا کۆتاییان بە بڕیارەکانی بەکارهێنانی هێزی سەربازی دژی عێراق هێنا کە پەیوەست بوون بە جەنگەکانی ساڵی 1991 و 2002.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی پڕۆژەیاسای بەرگریی نیشتمانیی ئەمەریکا بۆ ساڵی 2026 بووە و ئێستا چاوەڕێی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا دەکرێت بۆ پەسەندکردنی. کە ماوەی سێ دەیەیە کاری پێدەکرێت.

لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەتی دەرەوەی عێراقدا ئاماژە بەوەکراوە، "ئەم بڕیارە کۆتایی بە میراتی جەنگ دەهێنێت و پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و واشنتن دەباتە قۆناغێکی نوێوە کە لەسەر بنەمای ڕێزگرتن لە سەروەریی عێراق و هاوبەشیی ستراتیژی دەبێت، هەروەها پەیامێکە بۆ جیهان کە عێراق ئێستا ژینگەیەکی ئارامە بۆ وەبەرهێنان".

سەبارەت بە کاریگەریی ئەم بڕیارە لەسەر شەڕی تیرۆر، وەزارەتی دەرەوە ڕوونیکردۆتەوە کە هەڵوەشاندنەوەی ئەم دوو بڕیارە هیچ کاریگەرییەکی نەرێنی نابێت، چونکە بڕیاری بەکارهێنانی هێزی ساڵی 2001 کە تایبەتە بە بەرەنگاربوونەوەی قاعیدە و تیرۆر، وەک خۆی دەمێنێتەوە و کاری پێ دەکرێت.