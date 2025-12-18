هەفتەی داهاتوو شاندی ئیمراڵی و سەرۆکی جەهەپە کۆ دەبنەوە

پێش کاتژمێرێک

بڕیارە ناوەڕاستی هەفتەی داهاتوو شاندی ئیمراڵی لەگەڵ سەرۆکی پارتی گەلی کۆماری (جەهەپە) لەسەر قۆناغەکانی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا و باکووری کوردستان کۆ ببنەوە.

پێنجشەممە، 18ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئەو کۆبوونەوەیەی بڕیاربوو لە 16ـی ئەم مانگە لەنێوان شاندی ئیمراڵی و ئۆزگور ئۆزێل سەرۆکی جەهەپە بەڕێوەبچێت، بەهۆی کۆچی دوایی گولشا دووربای، سەرۆکی شارەوانی شارۆچکەی شەهزادەلەر لە پارێزگای مانیسا، لە پشکی جەهەپە بوو، دواخرا.

بە گوێرەی زانیارییەکانی ماڵپەڕی کوردستان24، ئەمڕۆ پێنجشەممە 18ی کانوونی یەکەمی 2025، هەردوولا، شاندی ئیمراڵی و جەهەپە ڕێککەوتوون کاتژمێر 12ی نیوەڕۆی ڕۆژی دووشەممە 22ی ئەم مانگە کۆبوونەکە لە بارەگای سەرەکی جەهەپە لە ئیستەنبۆڵ بەڕێوە بچێت.

کاتژمێر 03:00ـی دوانیوەڕۆی پێنجشەممە، 27ـی شوباتی 2025، کۆبوونەوەی شاندی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە زیندانی ئیمراڵی بەڕێوەچوو؛ دوای تەواوبوونی کۆبوونەوەکە، شاندەکەی دەم پارتی لە هۆتێل "ئێلیت وۆرڵد"ـی ئیستانبوڵ بە ئامادەبوونی زیاتر لە 300 ڕۆژنامەنووسی ناوخۆیی و بیانی، پەیامەکەی ئۆجەلانی لەبارەی پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا و باکووری کوردستان بە هەردوو زمانی تورکی و کوردی بۆ ڕای گشتی خوێنده‌وه‌.

لە پەیامەکەیدا ئۆجەلان، داوای چەکدانان و بەستنی کۆنگرەی خۆهەڵوەشاندنەوەی لە پەکەکە کرد؛ ڕاشیگەیاند، بەرپرسیاریەتی ئەم بڕیارە لە ئەستۆ دەگرێت و گەرەنتی گفتوگۆی ئاشتیی دەکات.

هەینی 21ـی تشرینی دووەمی 2025، پەرلەمانی تورکیا بە دەنگی سێ لەسەر پێنجی کۆی ئەندامانی کۆمیسیۆنی هاودەنگی نیشتمانی، برایەتی و دیموکراسی بڕیاریدا سەردانی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بکەن لە دوورگەی ئیمراڵی.

لە کۆمیسیۆنەکەدا 32دەنگی بەڵێ، 3 دەنگی بێلایەن و 2 دەنگی نەخێر هەبوون.