بارەگای بارزانی: هاوکاریی لێقەوماوانی چەمچەماڵ و دەورووبەری جێگەی پێزانینێکی زۆرە

بارەگای بارزانی ڕاگەیەندراوێکی لەبارەی هاوکاریی ڕێکخراوەکان و هاووڵاتییانی کوردستان بۆ لێقەوماوانی لافاوەکەی چەمچەماڵ و دەورووبەری بڵاوکردەوە و تێیدا دەڵێت: ئەوە نموونەیەکی بەرزی هاوسۆزی و هاودەنگیی نەتەوەیی و نیشتیمانیی نێوان کوردستانیانە و جێگەی پێزانینێکی زۆرە.

ئەمە دەقی ڕاگەیەندراوەکەیە:

 بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان 

دوابەدوای بارینی بارانێکی زۆر و ڕوودانی لافاو لە سنووری چەمچەماڵ و دەورووبەری، ڕێکخراوەکان و هاووڵاتیان و خەڵکی کوردستان بە گشتی و لە ناوچە جیاوازەکانی کوردستان، بەشێوەیەکی بەرفراوان یارمەتیی لێقەوماو و زیانلێکەوتووانی ئەو ڕووداوەیان دا.

 لێرەدا سوپاسی هەموو ئەوانە دەکەین کە یارمەتییان گەیاندووەتە لێقەوماو و زیانبارانی لافاوەکە، ئەوە نموونەیەکی بەرزی هاوسۆزی و هاودەنگیی نەتەوەیی و نیشتیمانیی نێوان کوردستانیانە و جێگەی پێزانینێکی زۆرە. 

هیوای ئارامی و سەلامەتی بۆ هاووڵاتیانی خۆشەویستی کوردستان دەخوازین. 

بارەگای بارزانی

 18ی کانوونی یەکەمی 2025 

 
 
 
کارزان حەیدەر
