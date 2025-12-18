بارەگای بارزانی: هاوکاریی لێقەوماوانی چەمچەماڵ و دەورووبەری جێگەی پێزانینێکی زۆرە

پێش 52 خولەک

بارەگای بارزانی ڕاگەیەندراوێکی لەبارەی هاوکاریی ڕێکخراوەکان و هاووڵاتییانی کوردستان بۆ لێقەوماوانی لافاوەکەی چەمچەماڵ و دەورووبەری بڵاوکردەوە و تێیدا دەڵێت: ئەوە نموونەیەکی بەرزی هاوسۆزی و هاودەنگیی نەتەوەیی و نیشتیمانیی نێوان کوردستانیانە و جێگەی پێزانینێکی زۆرە.

ئەمە دەقی ڕاگەیەندراوەکەیە:

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

دوابەدوای بارینی بارانێکی زۆر و ڕوودانی لافاو لە سنووری چەمچەماڵ و دەورووبەری، ڕێکخراوەکان و هاووڵاتیان و خەڵکی کوردستان بە گشتی و لە ناوچە جیاوازەکانی کوردستان، بەشێوەیەکی بەرفراوان یارمەتیی لێقەوماو و زیانلێکەوتووانی ئەو ڕووداوەیان دا.

لێرەدا سوپاسی هەموو ئەوانە دەکەین کە یارمەتییان گەیاندووەتە لێقەوماو و زیانبارانی لافاوەکە، ئەوە نموونەیەکی بەرزی هاوسۆزی و هاودەنگیی نەتەوەیی و نیشتیمانیی نێوان کوردستانیانە و جێگەی پێزانینێکی زۆرە.

هیوای ئارامی و سەلامەتی بۆ هاووڵاتیانی خۆشەویستی کوردستان دەخوازین.

بارەگای بارزانی

18ی کانوونی یەکەمی 2025