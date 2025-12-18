کۆمیتەی ناوەندیی پارتی: پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەت بە گوێرەى ئەنجام و دەستکەوتەکانی هەڵبژاردن دەبێت

نابێت گفتوگۆى پێکهێنانى کابینەکانى حکوومەتى هەرێم و فیدراڵ تێکەڵاو بکرێن

پێش 31 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ی کانوونی یەکەمی 2025، کۆمیتەی ناوەندیی پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی و بە ئامادەبوونی جێگرانی سەرۆک، ئەندامانی کۆمیتەکە و بەرپرسی لقەکان، کۆبوونەوەیەکی فراوانی ئەنجام دا.

کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان جەخت دەکاتەوە " نابێت گفتوگۆى پێکهێنانى کابینەکانى حکوومەتى هەرێم و فیدراڵ تێکەڵاو بکرێن، پێویستە پرسى هەرێم چارەسەر بکەین پاشان هەنگاوى پێویست و هاوبەش بنێین بۆ بەغدا، لەم بارەشەوە شاندى پارتیمان دەستبەکار بووە".

لە بارەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان، لە ڕاگەیەندراوەکەی کۆمیتەی ناوەندی هاتووە "دەرگای گفتوگۆ بۆ پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێم کراوەیە، بەڵام بە گوێرەى ئەنجامەکان و دەستکەوتەکانی هەڵبژاردنى پەرلەمانى کوردستان دەبێت".

سەبارەت بە دانوستان لەگەڵ لایەنە براوەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بۆ پێکهێنانی حکوومەتی هەرێم، لە ڕاگەیەندراوەکەی کۆمیتەی ناوەندی پارتی هاتووە "بەشێک لە لایەنەکان ئۆپۆزسیۆن بوونیان هەڵبژارد کە ڕێز لە بژاردەکەیان گیرا".

لە بارەی گفتوگۆکان لەگەڵ یەکێتیی نیشتمانی کوردستانیش ئاماژەیداوە "زۆر هەوڵماندا ڕێککەوتنمان نەگاتە کاتى هەڵبژاردنى ئەنجوومەنى نوێنەرانى عێراق، بەڵام بە داخەوە یەکێتیى نیشتمانى بەهۆى لێکدانەوە و پێشبینى پێشوەختەى هەڵەیان بۆ دەرئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجوومەنى نوێنەرانى عێراق، گفتوگۆکانیان بەبێ پاساو درێژکردەوە تا دواى کۆتاییهاتنى هەڵبژاردنى ئەنجوومەنى نوێنەران، هەرچەند لەو بارەوە ئاگادارکرابوونەوە کە هەلومەرجى پێش هەڵبژاردن و دواى هەڵبژاردن هەمان زەمینە و هەلومەرج نابن، بەڵام یەکێتيی نیشتمانى بریارى خۆى دابوو".

هەر لەمبارەوە کۆمیتەی ناوەندی پارتی جەخت دەکاتەوە "ئێستا دەرگاى گفتوگۆ بۆ ڕێککەوتن بە گوێرەى ئەنجامەکان و ئیستحقاقاتى هەڵبژاردنى پەرلەمانى کوردستان کراوەیە و دەبێت ڕێز لە دەنگ و متمانەى خەڵکى کوردستان بگیرێت.

ئەمە دەقی ڕاگەیەندراوەکەیە:

بەسەرپەرشتی جەنابی سەرۆك مه‌سعود بارزانی، كۆمیتەی ناوەندیی پارتیمان، بە ئامادەبوونى هەڤاڵان جێگرانى سەرۆک و ئەندامانى کۆمیتەى ناوەندى و بەرپرسى لقەکان، ئەمرۆ پێنج شەممە ١٨ کانوونى یەکەمى ٢٠٢٥، كۆبوونەوەی فراوانى خۆی ئەنجام دا.

كۆبوونه‌وه‌ به‌ ساتێك وه‌ستان بۆ ڕێزگرتن له‌ گیانی پاكی شه‌هیدانی كوردستان، سه‌روه‌ریان بارزانی نه‌مر و كاك ئیدریسی هه‌مشه‌ له‌یاد ده‌ستی پێكرد، دواتر چەند پرس و تەوەرێکى گرنگ و هەنوکەیى خرانە بەرباس و گفتوگۆ و، بریارى پێویستیان لەبارەوە وەرگیرا.

تەوەری یەكەم/ پڕۆسەى پێکهێنانى کابینەى دەیەمى حکومەتى هەرێمى کوردستان کە هاوکات لەگەڵ کۆتاییهاتنى هەڵبژاردنى ساڵى ڕابردوو دەستى پێکرد، جێگاى داخە تاوەکو ئێستا نەتوانراوە پەرلەمانى کوردستان کارابکرێتەوە و، سەرۆکى هەرێم هەڵبژێردرێت و کابینەى دەیەم پێکبهێنرێت.

پارتیمان هەر دواى پەسەندکردنى ئەنجامەکانى هەڵبژاردن لە ڕێگاى شاندێکى تایبەتەوە سەردانى حزب و لایەنەکانى کوردستانى کرد و دەرگاى گفتوگۆى کردەوە بە مەبەستى پێکهێنانى حکومەتێکى بنکە فراوان، بەڵام بەشێک لە لایەنەکان ئۆپۆزسیۆن بوونیان هەڵبژارد کە ڕێز لە بژاردەکەیان گیرا، هاوکات گفتوگۆى نێوان پارتیمان و یەکێتیى نیشتمانیى کوردستان بەردەوامبوو و زۆر هەوڵماندا ڕێککەوتنمان نەگاتە کاتى هەڵبژاردنى ئەنجوومەنى نوێنەرانى عێراق، بەڵام بە داخەوە یەکێتیى نیشتمانى بەهۆى لێکدانەوە و پێشبینى پێشوەختەى هەڵەیان بۆ دەرئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجوومەنى نوێنەرانى عێراق، گفتوگۆکانیان بەبێ پاساو درێژکردەوە تا دواى کۆتاییهاتنى هەڵبژاردنى 11ـی 11ـی ئەنجوومەنى نوێنەران، هەرچەند لەو بارەوە ئاگادارکرابوونەوە کە هەلومەرجى پێش هەڵبژاردن و دواى هەڵبژاردن هەمان زەمینە و هەلومەرج نابن، بەڵام یەکێتيی نیشتمانى بریارى خۆى دابوو.

ئێستاش دەرگاى گفتوگۆمان بۆ ڕێککەوتن بە گوێرەى ئەنجامەکان و ئیستحقاقاتى هەڵبژاردنى پەرلەمانى کوردستان کراوەیە و، دەبێت ڕێز لە دەنگ و متمانەى خەڵکى کوردستان بگیرێت، پارتیمان بەباشى نازانێت گفتوگۆى پرۆسەى پێکهێنانى کابینەکانى حکومەتى هەرێم و فیدراڵ تێکەڵاو بکرێت، پێویستە پرسى هەرێم چارەسەربکەین پاشان هەنگاوى پێویست و هاوبەش بنێین بۆ بەغدا، لەم بارەشەوە شاندى پارتیمان دەستبەکار بووە.

تەوەری دووەم/ بابەتى هەڵبژاردنى ئەنجوومەنى نوێنەرانى عێراقى فیدراڵ کە لە 11ـی 11ـی 2025 ئەنجامدرا و پارتیمان سەرکەوتنێکى گەورەى بەدەست هێنا و دەنگ و متمانەى زیاتر لە یەک ملیۆن و سەد هەزار دەنگدەرى کوردستان و عێراقى مسۆگەرکرد و، ژمارەیەکى بەرچاوى کورسیەکانى پارێزگاکانى هەرێم و عێراقى بەدەستهێنا، ئەوەش بەرى ڕەنجى خەبات و خوێنى شەهیدان و لێزانی و کارامەیى و ماندوبوونى بەرپرس و کادیر و ئەندامان و جەماوەرى پارتیمان و ڕێبازى پیرۆزى بارزانییە و، ئاکامى متمانەى خەڵکى بەوەفاى هەرێمى کوردستان و ناوچەکوردستانییەکانى دەرەوەى ئیدارەى هەرێم بۆ سەرۆک و سەرکردایەتى و ئۆرگانەکانى پارتیمانە، بۆیە کۆبوونەوە سوپاسى سەرجەم بەرپرسانى حزبى و حکومى و، کادیر و پێشمەرگە و ئەندامان و، کەسوکارى سەربەرزى شەهیدان و جەماوەرى دڵسۆز و بەوەفا و، لیژنە و میحوەر و تیم و بازنەکانى هەڵبژاردن و، ڕێکخراوە جەماوەرى و پیشەییەکان و تەواوى ئۆرگانەکانى کرد بۆ ئەو خۆماندووکردن و خۆبەخاوەن زانینەى کە بۆ سەرخستنى پارتیمان هەیان بوو، هەروەها سوپاسى دامودەزگا ئەمنیەکانى کرد بۆ ڕەخساندنى کەشێکى هێمن و گونجاو بۆ بەڕێوەچوونى پڕۆسەکە و، پیرۆزباییشى لە کاندیدە سەرکەوتووەکان و هەروەها دەستخۆشى لە تەواوى کاندیدەکانى پارتیمان کرد کە بەوپەڕى دڵسۆزى و لەخۆبوردوییەوە هەوڵى سەرخستنى لیستى (275)ى پارتەکەیان دا، هەروەها کۆبوونەوە وێڕاى هیواى سەرکەوتن داواى لە کاندیدە دەرچووەکان کرد دڵسۆزانە نوێنەرایەتى ئێش و ئازار و داواکاریی و خواستەکانى هەموو خەڵکى کوردستان و عێراق بکەن و، هەموو تواناکانیان بخەنەگەڕ بۆ چارەسەرکردنى گرفتەکان و داڕشتنى یاساى گونجاو بۆ خزمەتى گەلانى عێراق و پڕۆسەى حوکمڕانییەکى باش لە وڵات و، ببنە چاوى هەمووان بەسەر کار و چالاکییەکانى حکومەتى فیدراڵ و دامەزراوەکانەوە.

تەوەری سێیەم/کۆبوونەوە بەشایستەى خەڵکى کوردستانى دەزانێ یەک دەنگ و یەک ڕیز وەکو نەتەوەى کورد لە بەغدا گفتوگۆ بکرێت، نەک وەکو پارتى سیاسى. کورد و کوردستانیان لەگەڵ برایانى شیعە و سوننە شەریکى ڕاستەقینەى حوکمڕانى عێراق بن بە لە بەرچاوگرتنى ماف و ئازادى سەرجەم پێکهاتەکانى دیکە، هەروەکو پێشتر کە لەسەر سێ بنەما دەوڵەتى نوێى عێراق دامەزرایەوە ئەوانیش (هاوبەشى، هاوسەنگى، سازان)بوون و، ئەو سێ چەمکە بوونە ڕوحى دەستوورى هەمیشەیى عێراقى فیدراڵ، ئێستاش پتەوکردنى ئەو سێ بنەمایە بۆ باش بەڕێوەبردن و پڕۆسەى حوکمرانى وڵات پێویستن. ئەو کارانەى کە دەبوو ئەنجام درابان بەڵام لەبەر هەر پاساو و هۆکارێک بێت ئەنجام نەدراون وەکو جێبەجێکردنى ماددەى (١٤٠)ى دەستوور، دامەزراندنى ئەنجوومەنى فیدراڵى، دادگاى فیدراڵى بە گوێرەى کە لە دەستووردا هاتووە، یاساى نەوت و گاز، ئەنجامبدرێن، هەروەها هەوڵى جدى بدرێت یاساى هەڵبژاردنەکانى عێراق کە نادادپەروەرى تێدایە بگۆڕدرێت و، چارەسەى بودجە و مووچەى هەرێمى کوردستان بەشێوەیەکى هەمیشەیى بکرێت کە لەگەڵ سیستەمى فیدراڵیدا بگونجێت، هەروەها کۆمەڵێک گرفت و بابەتى دیکە کە ماوەیەکى زۆرە بە چارەسەرنەکراوى و هەڵواسراوى ماونەتەوە چارەسەربکرێن، بۆ ئەم مەبەستەش شاندێکى باڵاى پارتیمان دەستنیشان کراوە.

تەوەری چوارەم/ دۆخى سیاسى ناوچەکە بەگشتى، عێراق و کوردستان بەتایبەتى تاوتوێکران، لەو کێشە و ئاڵۆزییانەى لە پەیوەندیی نێوان دەوڵەتەکان هەیە، ئەو گۆڕانکارییەى لە تورکیا هاتۆتە ئارا سەبارەت بە چارەسەرى دۆزى کورد و پڕۆسەى ئاشتى جێگاى ئومێد و دڵخۆشییە و، کاریگەرى ئەرێنى دەبێت لە سەر کۆى بوارەکانى سیاسى و ئابوورى و کۆمەڵایەتى ناوچەکە و پەیوەندیى وڵاتان.

هەروەها گۆڕانکارییەکانى وڵاتى سوریا و تێڕوانینى وڵاتان بۆ سەقامگیرى سوریا و چۆنیەتى دابینکردنى ئەو سەقامگیرییە، کە بە خۆشحاڵییەوە زۆربەیان پەیوەستى دەکەن بە ئاستى رێزگرتن لە تایبەتمەندى پێکهاتە جیاوازەکانى ئەو وڵاتە لە نێویشیاندا گەلى کورد. هیوادارین ئەو گۆڕانکارییانە بە دەرس وەرگرتن لە هەڵەکانى ڕابردوو، ببنە هۆکارى دابینکردنى ماف و ئازادییەکانى تەواوى پێکهاتە نەتەوەیى و ئاینى و مەزهەبیەکان و، پێکەوەژیانیان بە شێوەیەکى ئاشتیانە و سەردەمیانە.

تەوەری پێنجەم/ لە بەشێکى دیکەى کۆبوونەوەکەدا مەکتەبى ڕێکخستنى پارێزگاکان شڕۆڤەیەکى ڕوونى کاروچالاکى و گرفتەکانى سنوورەکانى خۆیان کرد و، دواتر هەڤاڵان گفتوگۆى چەند پێشنیارێکیان کرد بۆ زیاتر پتەوکردنى پەیوەندى لەگەڵ جەماوەرى شار و لادێکان، هەروەها ئۆرگانەکان ببنە ئەڵقەیەکى خێراترى گەیاندنى داواکارى و ڕا و پێداویستییەکانیان بۆ سەرکردایەتى تا لە ڕێگاى سەرکردایەتیشەوە هەڤاڵانمان کە بەرپرسیاریەتیان لە حکومەتى هەرێم و فیدراڵ دا هەیە ڕۆڵى خۆیان ببینن لە چارەسەرکردنى گرفت و داخوازییەکان و دابینکردنى پێداویستییەکان.

لەکۆتاییدا، کۆبوونەوە چەند بڕیارێکى سەبارەت بەو بابەتانەى پێویستیان بە بڕیاربوو وەرگرت.

کۆمیتەی ناوەنديی

پارتی دیموکراتی کوردستان

18ـی کانوونی یەکەمی 2025