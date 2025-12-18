پەیامی پیرۆزبایی سەرۆک بارزانی بەبۆنەی جەژنی ڕۆژیێن ئێزی

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی پەیامێکی پیرۆزبایی بەبۆنەی جەژنی(ڕۆژیێن ئێزی) لە خوشک و برا ئێزدییەکان دەکات و دەڵێت: جێی شانازییە کوردستان وڵاتی برایەتی و پێکەوەژیان و ئاشتیخوازی نێوان پێکهاتە و ئاین و نەتەوەکانە.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

ب ناڤی خودێ مەزن و دلۆڤان

ب هەلكەفتا هاتنا جەژنا (ڕۆژیێن ئێزی) پیرۆزباهیەكا گەرم ل خوشك و برایێت ئێزیدی ل كوردستانێ و هەمی جیهانێ دكەم.

هیڤیدارم ئەڤ جەژنە خوەشی و بەختەوەرییێ بۆ تەڤایا خوشك و برایێت ئێزیدی بهینیت و خوشك و برایێت ئێزیدی هەمی جەژن و هەلكەفتێن خۆ ب ئارامی و دلخۆشی بگێڕن.

جهێ شانازیێیە كو كوردستان وڵاتێ برایەتی و پێكڤەژیان و ئاشتیخوازیێیە دناڤبەرا هەمی پێكهاتێت ئایینی و نەتەوەیی و پێتڤیە ئەڤ فەرهەنگە كوورتر و بەرفرەهتر ببیت.

بمینن د خێر و خۆشییان دا.

مسعود بارزانی

18ی کانوونا ئێکێ 2025