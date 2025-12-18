پەیامی پیرۆزبایی سەرۆک بارزانی بەبۆنەی جەژنی ڕۆژیێن ئێزی
سەرۆک بارزانی پەیامێکی پیرۆزبایی بەبۆنەی جەژنی(ڕۆژیێن ئێزی) لە خوشک و برا ئێزدییەکان دەکات و دەڵێت: جێی شانازییە کوردستان وڵاتی برایەتی و پێکەوەژیان و ئاشتیخوازی نێوان پێکهاتە و ئاین و نەتەوەکانە.
ئەمە دەقی پەیامەکەیە:
ب ناڤی خودێ مەزن و دلۆڤان
ب هەلكەفتا هاتنا جەژنا (ڕۆژیێن ئێزی) پیرۆزباهیەكا گەرم ل خوشك و برایێت ئێزیدی ل كوردستانێ و هەمی جیهانێ دكەم.
هیڤیدارم ئەڤ جەژنە خوەشی و بەختەوەرییێ بۆ تەڤایا خوشك و برایێت ئێزیدی بهینیت و خوشك و برایێت ئێزیدی هەمی جەژن و هەلكەفتێن خۆ ب ئارامی و دلخۆشی بگێڕن.
جهێ شانازیێیە كو كوردستان وڵاتێ برایەتی و پێكڤەژیان و ئاشتیخوازیێیە دناڤبەرا هەمی پێكهاتێت ئایینی و نەتەوەیی و پێتڤیە ئەڤ فەرهەنگە كوورتر و بەرفرەهتر ببیت.
بمینن د خێر و خۆشییان دا.
مسعود بارزانی
18ی کانوونا ئێکێ 2025