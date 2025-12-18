سیاسی

پەیامی پیرۆزبایی سەرۆک بارزانی بەبۆنەی جەژنی ڕۆژیێن ئێزی

کوردستان

سەرۆک بارزانی پەیامێکی پیرۆزبایی بەبۆنەی جەژنی(ڕۆژیێن ئێزی) لە خوشک و برا ئێزدییەکان دەکات و دەڵێت: جێی شانازییە کوردستان وڵاتی برایەتی و پێکەوەژیان و ئاشتیخوازی نێوان پێکهاتە و ئاین و نەتەوەکانە.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە: 

 ب ناڤی خودێ مەزن و دلۆڤان 

ب هەلكەفتا هاتنا جەژنا (ڕۆژیێن ئێزی) پیرۆزباهیەكا گەرم ل خوشك و برایێت ئێزیدی ل كوردستانێ و هەمی جیهانێ دكەم. 

هیڤیدارم ئەڤ جەژنە خوەشی و بەختەوەرییێ بۆ تەڤایا خوشك و برایێت ئێزیدی بهینیت و خوشك و برایێت ئێزیدی هەمی جەژن و هەلكەفتێن خۆ ب ئارامی و دلخۆشی بگێڕن. 

جهێ شانازیێیە كو كوردستان وڵاتێ برایەتی و پێكڤەژیان و ئاشتیخوازیێیە دناڤبەرا هەمی پێكهاتێت ئایینی و نەتەوەیی و پێتڤیە ئەڤ فەرهەنگە كوورتر و بەرفرەهتر ببیت. 

بمینن د خێر و خۆشییان دا. 

مسعود بارزانی

 18ی کانوونا ئێکێ 2025

 

 
 
 
 
 
 
کارزان حەیدەر ,
