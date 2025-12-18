مەسرور بارزانی بەبۆنەی جەژنا ڕۆژیێن ئێزی پیرۆزبایی لە هاووڵاتییانی ئێزیدی دەکات

پێش 51 خولەک

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ پێنجشەممە 18ی کانوونی یەکەمی 2025، لە پەیامێکدا، پیرۆزبایی جەژنا ڕۆژیێن ئێزی لە هاووڵاتییانی ئێزیدی کوردستان و جیهان دەکات.

مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامەکەیدا دەڵێت: بە بۆنەی جەژنا ڕۆژیێن ئێزی، گەرمترین پیرۆزبایی لە خوشک و برایانی ئێزیدی لە کوردستان و جیهان دەکەم، هیودارام بە خێرو خۆشی ڕۆژانی جەژن بەسەر ببەن.

هەر لە پەیامەکەدا هاتووە "بەم بۆنەیەوە، خوشک و برایانی ئێزیدی دڵنیا دەکەینەوە، کە وەکوو هەمیشە لە پشتیوانی ماف و داواکارییەکانیان و بەهێزکردنی کولتووری پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردستان بەردەوام دەبین.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

پەیاما سەرۆکێ حکومەتا هەرێما کوردستانێ ب ھەلکەفتا جەژنا ڕۆژیێن ئێزی

ب ھەلکەفتا جەژنا ڕۆژیێن ئێزی، گەرمترین پیرۆزباھییان ئاراستەی خوشک و برایێن ئێزیدی ل کوردستانێ و جیهانێ دکەم. ھیڤیدارم ب خێر و خۆشی ڕۆژێن جەژنێ ببورینن.

دڤێ هەلکەفتێدا ، خوشک و برایێن ئێزیدی پشتڕاست دکەینەڤە، کو ئەم وەکوو هەردەم دێ د بەردەوام بین ل سەر پشتەڤانیا ماف و داخوازیێن وان و بهێزکرنا کلتوورێ پێکڤەژیانێ ل هەرێما کوردستانێ.

جەژنا ڕۆژیێن ئێزی پیرۆز بیت و هەر د خێر و خۆشیاندا بن.