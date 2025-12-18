کونسوڵی ئەڵمانیا لە هەولێر: شانازی بە هاوبەشی لەگەڵ هەرێمی كوردستان دەكەین

پێش کاتژمێرێک

کونسوڵی ئەڵمانیا لە هەولێر لە کۆنفرانسێکی ئێوارەخوانی ژووری بازرگانیی ئەڵمانیا لە عێراق رایگەیاند: شانازی بە هاوبەشیی درێژخایەنیان دەکەن لەگەڵ هەرێمی کوردستان و هەروەها کۆمپانیا ئەڵمانیاکان پشتیوانیی لە گەشەسەندنی بەردەوام و فرەچەشنکردنی ئابووری دەکەن لە هەرێمی کوردستان.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئەلبرێخت ڤۆن ویتکە، کونسوڵی ئەڵمانیا لە هەولێر، ڕایگەیاند: ئەڵمانیا شانازی بە هاوبەشیەکی درێژخایەن و متمانەپێکراو دەکات، لەگەڵ هەرێمی کوردستان، نەک تەنیا لەبواری ئاسایش، بەڵکوو لەبواری بازرگانیش.

کونسوڵی ئەڵمانیا گوتی: تەکنەلۆجیا و کۆمپانیا ئەڵمانییەکان بەردەوامن و رۆڵی سەرەکی لە کەرتە جیاواز و گرنگەکان دەگێڕن، وەک ژێرخان، پیشەسازی و کشتوکاڵ، پشتیوانی لە گەشەسەندنی بەردەوام و فرەچەشنکردنی ئابووری دەکەن لە هەرێمی کوردستان.

هەروەها ئاماژەی بەوە داوە، حکوومەتی نوێی ئەڵمانیا لەو باوەڕەدایە، ئامرازە سەرەکییەکانی سەقامگیریی بەردەوام، پشت بە گەشەسەندنی ئابووری و بازرگانی دەبەستن، ئەمە بەرژەوەندیی هاوبەشی نێوان ئەڵمانیا و هەرێمی کوردستانە.