ئەمەریکا و وڵاتانی نێوەندگیر سبەی لە بارەی قۆناغێکی دیکەی ڕێککەوتنی غەززە کۆدەبنەوە

بەرپرسێکی کۆشکی سپی ئاشکرایکرد، سبەی ستیڤ ویتکۆف، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا، لەگەڵ بەرپرسانی هەریکە لە قەتەر، میسر و تورکیا، لە بارەی ڕێککەوتنی غەززە کۆدەبێتەوە.

پێنجشەممە 18ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەرپرسێکی ئەمەریکی لە کۆشکی سپی بە ئاژانسی هەوڵی "ئێکیۆس"ـی ڕاگەیاندووە، کۆبونەوەکەی ئەمەریکا لەگەڵ وڵاتانی نێوەندگیر تایبەت دەبێت بە چۆنیەتی دەستپێکردن و چوونە ناو قۆناغی دووەمی ڕێککەوتنی غەززە.

ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم کۆبونەوەیە دوای ڕاگەیاندنی ڕێککەوتنی ئیسرائیل و حەماس لە مانگی تشرینی دووەمی ئەمساڵ، یەکەم کۆبونەوەی ئاستی باڵا دەبێت، هاوکات ئامانج ئەوەیە فشارەکان لەسەر ئیسرائیل و حەماس زیاد بکرێن لە پێناو جێبەجێکردن و پابەندبوونیان بە ڕێککەوتنی ئاگربەست و کۆتاییهێنان بە شەڕ.

باسی لەوەشکردووە، ئەمەریکا و وڵاتانی نێوەندگیر هەست دەکەن ئیسرائیل و حەماس لە دەست پێکردنی قۆناغی دووەمی ڕێککەوتنەکەیان وەستاون، ئەمەش وایکردووە ئەمەریکا هەوڵەکانی زیاتر بدات بۆ چوونە ناو قۆناغی دووەم.

سەرچاوەکەی کۆشکی سپی ناوی ئەو بەرپرسانەی ئاشکرا کردووە کە بڕیارە سبەی لە ئەمەریکا چاویان بە ستیڤ ویتکۆف، نێردەی تایبەتی ئەمەریکا بکەوێت، ئەوانیش هەریکە لە، محەممەد بن عەبدولڕەحمان سەرۆک وەزیرانی قەتەر، هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا، بەدر عەبدول عاتی وەزیری دەرەوەی میسر.

ئەم کۆبونەوەی ئەمەریکا لەگەڵ وڵاتانی نێوەندگیر دوای ئەوە دێت، هەفتەی ڕابردوو ئەمەریکا پەیامێکی توندی ئاڕاستەی بینامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل کرد، ڕایگەیاند، کووشتنی سەرکردەیەکی سەربازی پلە باڵای حەماس، پێشێلکارییە لە ڕێککەوتن و وەستانی شەڕی نێوان ئیسرائیل و حەماس.

ئەمەریکا و وڵاتانی نێوەندگیر هەوڵەکانیان بۆ دەستپێکی قۆناغی دووەمی ڕێککەوتنی ئاشتی لە غەززە چڕ کردووەتەوە، بە تایبەت قەتەر و میسر، داوایان کردووە هەرچی زووە ئیسرائیل دەست لە کاولکارییەکانی لە کەرتی غەززە هەڵبگرێت و سوپای وڵاتەکەی لە خاکی غەززە بباتە دەرەوە، بۆ ئەوەی پلانی ئاشتی غەززە کە لەلایەن دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمەریکا پێشنیازکراوە بە تەواوی جێبەجێ بکرێت و هێزی ئاشتی پارێزی نێودەوڵەتی جێگەی چەکدارانی حەماس و سوپای ئیسرائیل بگرێتەوە.