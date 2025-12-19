هاوکاریی کوردانی ڕۆژهەڵات دەگاتە زیانلێکەوتووانی چەمچەماڵ

پێش 9 خولەک

لە شارۆچکەی سەرپێڵی زەهاوی پارێزگای کرماشانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، کەمپینێکی هاوکاری بۆ خەڵکی چەمچەماڵ و تەکیە و شۆڕش بەرێوەچوو، کە بەهۆی لافاوەکەی ئەم دواییەوە تووشی زیان بوون.

کەمپینە لە ڕۆژی چوارشەممەی ڕابردوو دەستیپێکرد تاوەکو ئەمڕۆ هەینی بەردەوام بووە، لەو کەمپینەدا زیاتر لە چوار ملیۆن دینار هاوکاری کۆ کراوەتەوە، هاوکارییەکانیش ڕەوانەی چەمچەماڵ و تەکیە و شۆڕش دەکرێن.

هیوا پاڵانی، ڕێکخەری کەمپینی کۆکردنەوەی هاوکاری بۆ زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵ و تەکیە و شۆڕش، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند "ئێمە ئەم کەمپینەمان ڕاگەیاندووە بۆ ئەوەی وەکو برا لە پشتی یەکتر بین و لە کاتی تەنگانە و لێقەوماندا هاوکاریی یەکتر بکەین، ئەگەر چی پارەکەی ئێمە بۆ برایانمان لە باشوور زۆر نییە، بەڵام ئەمە هاوخەمی و هاوسۆزی دەربڕینمانە بۆ خوشک و برایانمان لە چەمچەماڵ و تەکیە و شۆڕش".

هاووڵاتییانی شاری سەرپێڵی زەهاوی وێڕای دەربڕینی هاوخەمیی خۆیان بۆ خەڵکی چەمچەماڵ و ئەو ناوچانەی بەهۆی لافاوەکەوە تووشی زیان بوون، دەڵێن، وەکوو بەشێک لە نەتەوەی کورد هەستیان بە بەرپرسیاریەتی کردووە و سەرباری خراپیی دۆخی ئابووریی ناچەکانیان ڕێکخستنی ئەم کەمپینەیان بە ئەرکی خۆیان زانیوە.

قانع ئەلیاسی، هاووڵاتییەکی دانیشتووی سەرپێل زەهاوی کرماشانە، تایبەت گوتی: "هەرچەندە ئێمە بارودۆخمان باش نییە و گرانییە، بەڵام خەڵکەکە بە گوێرەی توانای خۆی هاوکاری ئەو لێقەوماوانە دەکات، هیوادارم خوای گەورە لێمان قبووڵ بکات و هەموو لایەک سەلامەت بن، ئێمەش ئەو جۆرە کارەساتانەمان بینیوە، ئەو برا و خوشکانەمان لە باشوور بە گوێرەی توانای خۆیان هاوکارییان کردووین، ئێمە کوردین، پێویستە هەموو کات لە پشتی یەکتر بوەستین".

فەهیمە سەعیدیتەبار، هاووڵاتییەکی دیکەی سەرپێلی زەهاو، باسی هاوخەمی خۆی بۆ زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵ کرد و گوتی: "بەڕاستی کارەساتێکی ناخۆش بوو، زۆر دڵمان پێی تەنگ بوو، بە تایبەتی کاتێک دەمانبینی ماڵەکان پڕ ئاو بوون و خەڵک مردووە".

لەم کەمپینەدا زیاتر لە چوار ملیۆن دینار کۆکراوەتەوە، وابڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەو هاوکارییانەی کە کۆکراونەتەوە ڕەوانەی چەمچەماڵ و تەکییە و شۆڕش بکرێت و بەسەر زیانلێکەتوواندا دابەش بکرێت.