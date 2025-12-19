ئەشواق جاف: دەرگای گفتوگۆمان لەگەڵ یەکێتی دانەخستووە، بەڵام سەردەمی موجامەلە بەسەرچوو

ئەشواق جاف: بە یەک وەرەقەی نیشتمانی و بەیەکدەنگی دەچینە بەغدا

پێش دوو کاتژمێر

د. ئەشواق جاف، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند، حزبەکەی دەرگای گفتوگۆی لەگەڵ یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دانەخستووە، بەڵام جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە پێکهێنانی کابینەی نوێ دەبێت لەسەر بنەمای "ئیستحقاقی هەڵبژاردن" بێت و ڕەتیشی کردەوە هەردوو پرسی پێکهێنانی حکوومەتی هەرێم و بەغدا لە یەک پاکێجدا تێکەڵ بکرێن.

لە میانەی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24، ئەشواق جاف، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی ڕایگەیاند، پارتی لە دوای هەڵبژاردنەکانەوە هەوڵی حکوومەتێکی بنکەفراوانی داوە، بەڵام دواتر هەندێک لایەن بڕیاریانداوە وەک ئۆپۆزسیۆن بمێننەوە، سەبارەت بە هۆکاری ڕێکنەکەوتنیان لەگەڵ یەکێتی، ئاماژەی بەوە کرد، سەرەتا لەسەر کارنامەی حکوومەت لێکتێگەیشتن هەبووە، بەڵام لەکاتی گفتوگۆکردن لەسەر پۆستەکان یەکێتی پاشەکشەی لە هەڵوێستەکانی کردووە.

ئەو ئەندامەی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی هۆکاری ئەو پاشەکشەیەی بۆ "پێشبینییەکی هەڵە" گەڕاندەوە، کە هەندێک لایەنی عێراقی و یەکێتیش وایان دەزانی پارتی لە هەڵبژاردنەکاندا شکست دەهێنێت، بەڵام ئەنجامەکان پێچەوانەکەیان سەلماند و پارتی وەک هێزی یەکەم مایەوە.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، ئەشواق جاف ڕایگەیاند، "ئەولەویەتی پارتی چارەسەرکردنی دۆخی ناوخۆی هەرێم و کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەتە، بۆ ئەوەی دواتر هەموو لایەنە کوردستانییەکان بە یەکدەنگی و بە وەرەقەیەکی هاوبەش بچنە بەغدا بۆ داکۆکیکردن لە مافە دەستوورییەکان."

لەسەر پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق، بەرپرسەکەی پارتی دووپاتی کردەوە، ئەو پۆستە پشکی نەتەوەی کوردە نەک حزبێکی دیاریکراو، جەختیشی کردەوە، دەبێت کاندیدی ئەو پۆستە بە "میکانیزمێکی کوردانە" یەکلایی بکرێتەوە و ڕێگە نەدرێت لایەنە عێراقییەکان دەستوەردان لە دیاریکردنی نوێنەری کورددا بکەن.

ئەشواق جاف دڵنیایی دا، کە لێژنەی دانوستانکاری پارتی بەردەوام دەبێت و لە داهاتوودا وادەی کۆبوونەوەکانی تر دیاری دەکرێن، بەو مەرجەی گفتوگۆکان لەسەر بنەمای ئەنجامی هەڵبژاردن و بەرکەوتەی لایەنەکان بێت.