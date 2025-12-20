نەورۆز شەهاب: شەهید لە تابلۆکانمدا گەورەترین ڕەنگ و سومبولی قوربانیدانە

پێش دوو کاتژمێر

خانمە نیگارکێش نەورۆز شەهاب، لەو چاوپێکەوتنە تایبەتەیدا لەگەڵ کوردستان24، باس لە پەیامی تابلۆکانی دەکات و تیشک دەخاتە سەر تابلۆی شەهید و دەڵێت: شەهید لە تابلۆکانمدا گەورەترین ڕەنگ و سومبولی قوربانیدانە.

باسێکی کارە هونەریەکانت بکە؟

تا ئیستە حەوت پێشانگەی هونەریم کردۆتەوە و بەشداریم لە چەندین پێشانگای هاوبەش کردووە، هەروەها لەگەل ئەنجامدانی چەندین پرۆژە و دیواربەند و کاری هونەری بۆ شوێنی پەروەردەیی و سەربازی و شوێنی گشتی.

شەهید مەغدید هەرکی لە هونەری تۆدا چ مانایەک بە نیشتمان دەبەخشێت؟

⁠مەغدید هەرکی تەنیا شەهیدی نیشتمان نیە، بەلکو شەهیدی ڕاستی و دڵسۆزی و زانست و ستەم و مرۆڤایەتییە، شەهیدی خۆشەویستی و دادپەروەرییە، شەهید لە تابلۆکانم دا گەورەترین ڕەنگ و سیمبولی قوربانیدان و بەخشینی گیانە لە پێناو سەربڵندی و رزگاری و سەرکەوتنی گەل و نیشتمانە و ئەو دەنگ و ڕەنگە سورەیە هەمیشە بە نەمری دەمێنێتەوە.

مەرجە ژنانی کورد هەموویان دایکە عائیشەی خاوەن شەهیدبن، بۆ ئەوەی لای تۆ ئاوێزانی ڕەنگ بکرێن؟

⁠ئافرەت بەهێزترین بناغەی سەرکەوتن و رۆشنبیری و پەروەردەیە، هەر ئەو بناغەیەیە کە کۆمەڵگە و ژیانی پێ دەناسرێتەوە، بۆیە دایکە عائیشە گشت خاسیەتەکانی بناغەی پتەوی ژن و دایکبوونی تێدا بەرجەستە بووە، ئەو هێز و خۆڕاگرییەی جوانترین پەروەردەی هێز و ئینتیمای نیشتمانییە، بۆیە دەتوانم بڵێم بەڵێ مەرجە ژنانی کورد دایکە عائیشەبن بۆ ئەوەی هەمیشە ئینتیما و بڕوا بەخۆبوون و سەنگ و ڕەنگ و هێزی ژنی کورد لە بەرەوپێشچوون دابێت، هەر وەکو گوتم تا ژن بناغەیەکی بەهێزی پەروەردە و بڕوا بەخۆبوونی نەبێت، هەرگیز کۆمەڵگەیەکی ڕاست و تەندروست دروست نابێت.

تابلۆی شەهید چ ڕەنگدانەوەکی لەسەر تابلۆکانی تۆدا هەیە؟

شەهید بەهێزترین و پڕ سامناکترین هاواری تابلۆیەکی بێ دەنگە، هەستێکی پڕ ڕەنگە لە نێو ڕۆحی فانتازیای تابلۆدا، ئەو دەنگەیە کە بە ڕەنگێکی ون بووی تەمومژ و تاریک دەست پێ دەکات و لە نێو دەروون و هاواری تابلۆیەکی کپدا بەرۆشناییەکی زۆر بەهێزی شێوە و هێڵ و فۆڕمەکان کۆتایی دێت و زیندوویەتیەکی هەمیشەیی بە تابلۆ دەبەخشن.

بۆچی شێوەکارانی کورد و جیهان، جەستەی ئافرەت دەکەن بە کەرەستەیەک بۆ کێشانی تابلۆکانیان؟

نوێنەرایەتی جوانی و ئەفسانەیی لە هونەری کۆن و نوێدا، جەستەی ئافرەت وەکو باڵاترین شێوەی جوانی مرۆیی و چێژبەخشینی ژیان سەیر دەکرێ، ئافرەت خۆی بەهێزترین کارەکتەری ژیانە، بۆیە ڕۆڵێکی گرنگ لە گشت هونەرەکانی ژیان دەبینێت وەکو دایک و ژن و عەشق. هونەرمەند هەست و تێڕوانین و بینینێکی جیاوازی هەیە بەرامبەر ڕەنگ و هێڵ و فۆڕمی جەستە، ئەویش چ ژن یان پیاو کە جوانترین و بەهێزترین کارەکتەری نێو تابلۆیە، دەتوانم ئەوەش بلێم ئەگەر لای هونەرمەندانی پیاو، سرووشت لە جوانی ژن وەربگیرێت، لەلایەن هونەرمەندی ژنیشەوە زۆرترین باکگراوندی تابلۆکانیان بە جەستە و فۆڕم و شێوە و ڕەنگی پیاو ڕەنگڕێژ کراوە، چونکە شێوەی ژن و پیاو هەمیشە تابلۆیەکی بەهێز و زیندوو دروست دەکەن.

هیچ پێشکەوتنێک لە کوردستان دەبینی بۆ باڵابوونی هونەری ڕەنگ؟

پێشکەوتنێکی باش لە هونەری کوردیدا هەیە، بەڵام ئەو بەردەوامبوونە زۆر بە هێواشی بە بینەر و هۆڵ و گەلەرییەکان نیشان دەدرێن، لێرەشدا لە هونەر و تابلۆدا گرنگ بەردەوامبوون و کاری نوێیە، نەک دووبارە و چەق بەستوویی.

دەگوترێت لە شانۆدا زمانی جەستە هەیە، ئایا تابلۆکانی تۆ بێ زمان و دوور لە ڕەنگی ئاوریشمی بە سانایی خوێندنەوەی لەلایەن ئارەزوومەندانی هونەری شێوەکاری بۆ دەکرێت؟

هونەر بە گشت بەشەکانییەوە جوانترین و بەهێزترین پەیوەندی هونەرمەند و ژیانە، ژیان وەکو چۆن ڕەنگێکی جوان دەبەخشیت، هونەریش پێویستە جوانترین زمانی نێوان خۆی و بینەر بێت، من هەرگیز لەگەڵ ئەوەدانیم تابلۆ زمانێک و پەیوەندفیەکی کرچ و ئاڵۆز لەگەڵ بینەردا دروست بکات، من بە تابلۆی سەرکەوتووی دانانێم، چونکە هونەری نەمر جوانترین پەیوەندی نێوان خۆی و ژیان و بینەرە، بۆیە هەواداری تابلۆکانم هەمیشە چاوەڕوانی کاری نوێترم لێ دەکەن و دڵنیام بەشانازیەوە توانیومە پەیوەندییەکی بەهێزی خۆشەویستی و هونەری لە نیوان تابلۆ و ئارەزوومەندانی کارەکانم دروست بکەم.

ئایا تابلۆیەک هەیە بۆ ئەو پاڵەوانەی کە لە گۆرەپانە ئەویش باوکە کە بۆ فڵچە و خامەکەی تۆ ڕای کردووە وێنا کرابێت؟

باوکم بەهێزترین پاڵپشتی ژیان و کارە هونەرییەکانمە، بۆیە ئازاری دووری باوکم بووە سروشتی کارە هونەریەکانم و هەمیشە بە دیار تابلۆکەی باوکمەوە دەوەستم و ئارامی و هێز و بەردەوامیم پێ دەبەخشێت، چونکە باوک یەکەم پیاو و دواهەمین پیاوە، بەهێزترین و ڕاستەقینەترین عەشقە و خۆشەویستیت پێ دەبەخشێت.

شێوەکاری سەرکەوتوو کێیە و داهێنان لەو هونەرەدا لەکوێ لەنگەری گرتووە؟

⁠شێوەکاری سەرکەوتوو ئەوەیە کە بە عەشقێکی بەهێزەوە بچێتە نێو دەروونی ڕەنگ و جەستەی تابلۆکانییەوە، پەیوەندییەکی بەهێز درووست بکات و خۆی لە نێو خەیاڵی تابلۆدا ون بکات بۆ ئەوەی بتوانێت شاکارێکی هونەری بێنێتە بوون، ئەگەر تابلۆ بەو خاسیەت و عەشقە جوانەوە درووست نەبێت، هەرگیز نابێتە کارێکی هونەری مەزن و زیندوو. ⁠لاپەڕەی ئەکاونتەکەم لاپەرەکی هونەرییە، وەکو گەلەریەک وایە بۆ بینینی کارەکانم، پێش دروستکردنی هەر ئەکاونتێک ئامانج گرنگە، ئامانجی منیش لێرەدا دروستکردنی وتووێژێکە لە نێوان بینەر و تابلۆکانمدا و ئاشنابوونیانە، بۆیە زیاتر حەز دەکەم ئەو پەیوەندیەی بینەر و تابلۆکانم بە کاری نوێ و هونەریەوە بەردەوام بێت، بێ ئەوەی خۆم بەشداری وتووێژەکەیان بکەم، واتە خۆم لەو نێوەندەدا بێ دەنگیم هەڵبژاردووە.

پڕۆژەی نوێت چی دەبێت؟

ئامادەکاری دەکەم بۆ کردنەوەی پێشانگەی هەشتەمی خۆم لە هەر پێنج پارێزگاکەی کوردستان، هەروەها دروستکردنی چەندین تابلۆی قەبارە گەورە بۆ هەندیک شوێنی گشتی، هەروەها چەند پڕۆژەیەکی هونەری بە تەکنیکی نوێ بۆ ئەنفال و شەهیدان.

خانمە نیگارکێش، نەورۆز شەهاب، ساڵی 1978 لە کۆیە لەدایک بووە، ساڵی 1992 پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی هەولێری تەواو کردووە و هەر هەمان ساڵ یەکەمین پێشانگەی تایبەتی لە کۆیه کردۆتەوە. هەروەها بەشداری سەرجەم پێشانگەکانی پەیمانگەی هونەرە جوانەکان بووە و زیاتر لە شەش پێشانگەی تایبەتی لە هەولێر کردۆتەوە.