ئازاد تۆفیق: پێویستە کورد بە ئەجێندایەکی نیشتمانیی یەکگرتوو بچێتە بەغدا

پێش کاتژمێرێک

ئازاد تۆفیق، سیاسەتمدار و پارێزگاری پێشووی هەڵەبجە بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئێستا عێراق و هەرێمی کوردستان لەبەردەم قۆناغێکی هەستیاری پێکهێنانی کابینە نوێیەکانی حکوومەتدان، و جەختی لەوە کردەوە، پێویستە لایەنە کوردییەکان ناکۆکییە حزبییەکان وەلابنێن و بە گوتارێکی نیشتمانیی یەکگرتوو بەرگریی لە مافە دەستوورییەکانی گەلی کوردستان بکەن.

مەترسییەکانی عەقڵیەتی مەرکەزییەت

ئازاد تۆفیق هۆشداری دا لە گۆڕانی عەقڵیەتی حوکمڕانی لە بەغدا و گوتی: عەقڵیەتی دەسەڵاتدارانی ئێستای بەغدا بەرەو مەرکەزییەتێکی توند هەنگاو دەنێت، ئەمەش مەترسییە بۆ سەر قەوارەی فیدراڵیی هەرێمی کوردستان.

ئەو ئاماژەی بەوە کرد، دەسەڵاتدارانی عێراق خەون بە گەڕانەوە بۆ پێش ساڵی 2003 دەبینن، بۆیە پێویستە کورد بە هێزەوە ڕووبەڕووی ئەم تێڕوانینە ببێتەوە.

جێبەجێکردنی دەستوور و ماددەی 140

سەبارەت بە کێشە هەڵپەسێردراوەکان، ئەو سیاسەتمدارە ئاماژەی بەوە کرد، جێبەجێکردنی ماددەی 140 و یاسای نەوت و غاز و دابینکردنی بودجە و مووچە، تەنها داواکاری نین، بەڵکو مافی بنەڕەتین، گوتیشی: ئەو ناوچانەی کێشەیان لەسەرە، ڕووبەرەکەیان هێندەی هەموو خاکی ئیسرائیل و فەڵەستین دەبێت، ناکرێت کورد بە ئاسانی دەستبەرداری ئەم خاکە ببێت کە قوربانییەکی زۆری بۆ داوە.

ناوخۆی هەرێم و کاراکردنەوەی پەرلەمان

ئازاد تۆفیق تیشکی خستە سەر دۆخی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و داوای کرد پەرلەمانی کوردستان بە زووترین کات کارا بکرێتەوە و کابینەی دەیەمی حکوومەت پێکبهێنرێت، بە بڕوای ئەو، پەرلەمانێکی کارا دەتوانێت شەرعیەتێکی بەهێزتر بداتە شاندی دانوستانکار لە بەغدا، جا ئەو شاندە لە دەسەڵات بێت یان ئۆپۆزسیۆن، دەبێت هەمووان یەکدەنگ بن لەسەر مافە نەتەوەییەکان.

پۆستی سەرۆک کۆمار

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، دەربارەی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق، ئازاد تۆفیق گوتی: پێویستە سەرۆک کۆمار کاندیدی کۆدەنگیی نێوان هەموو لایەنە کوردییەکان بێت، نەوەک تەنیا نوێنەری حزبێکی دیاریکراو، تاوەکو بتوانێت وەک پارێزەری دەستوور و نوێنەری ڕاستەقینەی گەلی کوردستان لە بەغدا ڕۆڵ ببینێت.

ئازاد تۆفیق جەختی کردەوە، تەنیا ڕێگە بۆ پاراستنی دەستکەوتەکانی هەرێمی کوردستان، یەکڕیزیی ناوخۆیی و گەڕانەوەیە بۆ بنەماکانی شەراکەت و هاوسەنگی و تەوافق لە پرۆسەی سیاسیی عێراقدا.