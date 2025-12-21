هەژماری من دەبێتە مەرجی سەرەکی بۆ وەرگرتنی مووچەی کەسوکاری شەهیدان و زیندانیانی سیاسی

پێش 36 خولەک

بەڕێوەبەرایەتی ڕاگەیەندن و پەیوەندییەکانی بەڕێوەبەرایەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی سلێمانی ئاگادارییەکی گرنگ و بەپەلە ئاراستەی سەرجەم کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان، جینۆسایدکراوان، بەرکەوتووانی چەکی کیمیایی و زیندانیانی سیاسی دەکات.

مەحموود جەلەمۆردی، بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکانی بەڕێوەبەرایەتییەکە بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پێویستە ئەم توێژانە لە زووترین کاتدا سەردانی ئەو بانکانە بکەن کە مانگانە مووچەی لێ وەردەگرن، ئەمەش بە مەبەستی جێبەجێکردنی ڕێکارەکانی دروستکردنی (هەژماری من) بۆ ئەوەی لە وەرگرتنی شایستە داراییەکانیان بەردەوام بن.

ئەم بڕیارە لە چوارچێوەی ڕێنماییە نوێیەکانی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوموەتی هەرێمی کوردستاندایە، کە تێیدا جەخت کراوەتەوە لەوەی کە لە ساڵی 2026 بەدواوە، پرۆسەی دابەشکردنی مووچە بە تەواوی دەگۆڕێت بۆ سیستەمی ئەلیکترۆنی، بەو پێیەش هەر هاووڵاتییەک لەو توێژانەی ئاماژەیان پێکراوە، ئەگەر هەژماری بانکی تایبەت بە خۆیان لە چوارچێوەی پڕۆژەی (هەژماری من) دروست نەکەن، لە ساڵی ئایندەدا ڕووبەڕووی کێشە دەبنەوە و ناتوانن بە شێوازی پێشوو مووچەکانیان وەربگرن، چونکە سیستەمەکە تەنیا مامەڵە لەگەڵ ئەو کەسانە دەکات کە خاوەنی هەژماری چالاکی بانکین.

پڕۆژەی هەژماری من بەشێکە لە کارنامەی چاکسازی و بەدیجیتاڵکردنی کەرتی دارایی لە هەرێمی کوردستان، کە ئامانج لێی ڕێکخستنەوەی وردی لیستی مووچەخۆران و کۆتاییهێنانە بە شێوازی کلاسیکی دابەشکردنی مووچە، ئەم سیستەمە مۆدێرنە جگە لەوەی شەفافیەتێکی زیاتر لە خەرجییەکان دەهێنێتە کایەوە، هاوکات ئاسانکارییەکی گەورەش بۆ کەسوکاری شەهیدان و زیندانیانی سیاسی دەکات تاوەکو بتوانن لە کات و شوێنی گونجاودا و بێ جەنجاڵی، لە ڕێگەی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارەوە شایستە داراییەکانیان بەدەست بهێنن، هۆشداری دەدرێتە هەمووان کە تەنیا سەردانی ئەو بانکانە بکەن کە مانگانە مووچەیان لێ وەردەگرن بۆ ئەوەی لە کاتی دیاریکراودا مامەڵەکانیان بۆ تەواو بکرێت.