پەیامێک لە سەرۆک بارزانییەوە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی لە پەیامێکدا دەستخۆشی لە شاخەوان عەبدوڵلا دەکات و ئاماژە بەوە دەکات، بەرژەوەندیی گەلی کوردستان و پارتی وای دەخواست کە شاخەوان عەبدوڵڵا لە پرۆسەی خۆپاڵاوتن بۆ پۆستی جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق خۆی بکشێنێتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەرۆک بارزانی پەیامێکی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند: پێزانینێكی زۆرم بۆ د. شاخەوان عەبدوڵڵا هەیە لە ماوەی ڕابردوو لە كاری پەرلەمانی و حزبیی خۆیدا ڕۆڵێكی كارا و ماندووبوونێكی زۆری بینیوە، دەستخۆشیی لێ دەكەم كە ئەرك و كارەكانی بە ڕۆحێكی نیشتیمانپەروەرانە ئەنجام داوە، هەمیشە بە باشی پابەندی ڕێكارەكان و دیسپلینی حزبی بووە و جێگەی متمانە بووە.

سەرۆک بارزانی لە پەیامەکەی دا، ئاماژەی بەوە دەکات، بەرژەوەندیی گەلی کوردستان و پارتی وای دەخواست شاخەوان عەبدوڵڵا لە پرۆسەی خۆپاڵاوتن بۆ پۆستی جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق خۆی بکشێنێتەوە.

هەروەها سەرۆک بارزانی دووپاتی دەکاتەوە، شاخەوان عەبدوڵڵا، ڕۆڵەیەكی ئازا و شایستەی ئەو میللەتەیە، لە هەر شوێنێك و هەر پلەیەكدا بێت، كوڕی پارتیە و ئەرك و كاری خۆی بە باشترین شێوە جێبەجێ دەكات و جێی متمانەی ئێمەیە.

لە وەڵامی پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا، شاخەوان عەبدوڵڵا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک ڕایگەیاند" سوپاس سەرۆک و ڕابەرم، گەورەترین پلەو پۆست لای من بونی جەنابتە، خودای گەورە بۆ ئێمە و گەلەکەمان تەمەن درێژ و تەندروست باشت بکات"