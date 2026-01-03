هێزی دەلتا فۆرس چییە و چۆن مادۆرۆی ڕاپێچ کرد

پێش 31 خولەک

ڕاگەیاندنە کتوپڕەکەی دۆناڵد ترەمپ سەبارەت بە دەستگیرکردنی نیکۆلاس مادۆرۆ، سەرۆکی ڤەنزوێلا و گواستنەوەی بۆ دەرەوەی وڵات، جیهانی تووشی شۆک کرد و یەکێک لە ئاڵۆزترین ساتەکانی مێژووی پەیوەندییەکانی واشنتن و ئەمەریکای لاتینی تۆمار کرد. لە پشت ئەم ئۆپەراسیۆنە بێدەنگ و هەستیارەوە، جارێکی دیکە ناوی (دەلتا فۆرس) وەک بکوژە نادیارەکان و ئەنجامدەرانی ئەرکە مەحاڵەکان لە میدیا جیهانییەکاندا درەوشایەوە، ئەو هێزەی کە بەبێ زانیاری وردی بڵاوکراوە و تەنیا لە ڕێگەی ئەنجامەکانەوە ناسنامەی خۆی دەسەلمێنێت.

مێژووی هێزەکە

یەکەی (دەلتا) کە لە کۆتایی ساڵانی 1970 دامەزراوە، وەک یەکەیەکی ئاستی یەکەم (Tier 1) لە سوپای ئەمەریکادا هەژمار دەکرێت.

ئەم هێزە بە تایبەت بۆ کارکردن لە دەرەوەی بازنەی تیشکی میدیاکان و ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی زۆر نهێنی و نەرم دروستکراوە. یەکێک لە دیارترین سەرکەوتنەکانی ئەم دواییەی ئەم یەکەیە، کوشتنی ئەبوبەکر بەغدادی، ڕێبەری پێشووی ڕێکخراوی داعش بوو لە ساڵی 2019، کە وەک نموونەیەکی باڵای کارامەیی ئەوان لەناو جەرگەی ناوچە مەترسیدارەکاندا دەبینرێت.

تەکتیک و شێوازی کارکردن

هونەری جەنگیی (دەلتا فۆرس) لەسەر بنەمای ئۆپەراسیۆنی کورت، یەکلاکەرەوە و ئامانجدار داڕێژراوە، ئەم هێزە پشت بە تێکەڵکردنی زانیاریی وردی هەواڵگری لەگەڵ فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە تایبەتە هاوبەشەکان دەبەستێت، ئەوەی دەلتا لە هێزەکانی دیکە جیا دەکاتەوە، توانای جێبەجێکردنی مەحاڵەکانە، بەو مانایەی کە ئۆپەراسیۆنەکان بە شێوەیەک ئەنجام دەدەن کە دەسەڵاتی سیاسی لە کاتی پێویستدا ناتوانێت بیانگرێتە ئەستۆ، ئەمەش وای کردووە هەمیشە بۆ ئەو بڕیارانە بانگ بکرێن کە ڕەهەندی سیاسی و سەربازییان بەیەکەوە گرێ دراوە.

ئەرکە سەرەکییەکان

بەپێی سەرچاوە سەربازییە باوەڕپێکراوەکان، پسپۆری ئەم یەکە سەربازییە لە چەند بوارێکی دیاریکراودایە کە بریتین لە: دژەتیرۆر، ڕزگارکردنی بارمتەکان، دەستگیرکردن یان لەناوبردنی ئامانجە زۆر گرنگەکان و ئەو ئۆپەراسیۆنانەی هەستیارییەکی سیاسیی یەکجار زۆریان هەیە، ئۆپەراسیۆنی دەستگیرکردنی مادۆرۆش بە تەواوی لە خانەی (ئامانجە بایەخدارەکان)دا پۆلێن دەکرێت.

مێژووی پڕ لە ئۆپەراسیۆنی نهێنی

هەرچەندە زۆربەی کارەکانیان بە نهێنی دەمێنێتەوە، بەڵام چەند وێستگەیەکی مێژوویی هەن کە هێزی دەلتای تێدا دەرکەوتووە. لە ساڵی 1989 و لە کاتی داگیرکردنی پەنەمادا، ئەم هێزە توانی بارمتەیەک لە زیندانی (کارسێل مۆدێلۆ) ڕزگار بکات، هەروەها لە ساڵی 1993 لە سۆماڵ ڕۆڵی سەرەکییان هەبوو لە دەستگیرکردنی سەرکردە نەیارەکان، دوای ڕووداوەکانی 11ی سێپتێمبەریش، ئەم یەکەیە ئامادەیی هەمیشەیی لە زۆربەی ئۆپەراسیۆنەکانی ڕاوکردنی سەرکردە پلە باڵاکانی تیرۆر لە جیهاندا هەبوو.

ئەمڕۆ، بە گرتنی سەرۆکی وڵاتێک لە لوتکەی دەسەڵاتدا، (دەلتا فۆرس) جارێکی دیکە ئەوەی سەلماند کە سنوورەکانی دەسەڵاتی ئەوان تەنیا لەو شوێنەدا کۆتایی دێت کە بڕیاری سیاسی لێی دەردەچێت.