بەریتانیا: لەگەڵ فەرەنسا هێرشمان کردە سەر دامەزراوەیەکی داعش لە سووریا

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی بەرگری بەریتانیا، ڕایگەیاند، بە هاوبەشی لەگەڵ فەڕەنسا، هێرشیان کردوەتەوە سەر پێگەیەکی داعش لە سووریا، ئاماژەی بەوەشکردووە، فڕۆکەکان بۆمبی " پەیڤوەی ئای ڤی 4"یان بەکارهێناوە بۆ بە ئامانجگرتنی ئەو تونێلانەی کە دەچوونە ناو دامەزراوەکەی داعش.

یەکشەممە 4ـی کانوونی دووەمی 2026، وەزارەتی بەرگری بەریتانیا، لە بەیاننامەیەکدا، ڕایگەیاند، درەنگانی شەوی شەممە هێزەکانی ئاسمانی بەریتانیا و فەرەنسا ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەشیان ئەنجامدا بۆ بۆردومانکردنی کۆگایەکی چەک کە گومان دەکرێت لەلایەن ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش لە سووریا بەکارهاتبێت.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، فڕۆکەکان بۆ بە ئامانجگرتنی ئەو پێگەیەی داعش بۆمبی زیرەک و ئاڕاستەکراوی جۆری "پەیڤوەی ئای ڤی 4"یان بەکارهێناوە و هێرشەکەیان سەرکەوتوو بووە.

دیمەشق لە کۆتایی ساڵی ڕابردوودا بەتایبەت لە سەردانەکەی ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریا بۆ واشنتن، بە فەرمی پەیوەندی بە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعشەوە کرد.

لە کاتێکدا خەمڵاندنەکانی ئەمەریکا ئاماژەیان بەوە کردووە، لە نێوان دوو هەزار و 500 بۆ حەوت هەزار چەکداری داعش تا ساڵی 2025 لە سوریا و عێراق چالاک بوونە و چەندین جار کردەوەی تیرۆریستییان ئەنجامداوە، هاوکات هەزاران ئەندامی دیکەی داعش لە زیندان و کەمپەکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا ڕاگیراون.

هێرشە گەورەکانی داعش

لە دوای ڕووخانی ڕژێمی بەشار ئەسەد لە 8ـی کانوونی دووەمی 2024، هێرشەکانی داعش ڕوویان لە زیادبوون کردووە، ئەمە لە کاتێکدایە لە ساڵی 2023، ژمارەی هێرشەکانی داعش 121 هێرش بووە، لە ساڵی 2024 بۆ نزیکەی 294 هێرش زیادی کردووە، هەروەها هێرشەکان بە ڕێگای جۆراوجۆر ئەنجامدراون، لەوانە کردەوەی خۆکوژی، بۆمبی جێندراو و بۆسەدانان.

دیارترین هێرشی داعش لە مانگی حوزەیرانی ساڵی 2025 ڕوویدا، کاتێک داعش کڵێسایەکی ئۆرتۆدۆکسی لە دیمەشق کردە ئامانج و بەهۆیەوە 25 کەس کوژران و 63 کەسی دیکەش برینداربوون.