عەرەفات کەرەم: کێبڕکێی پۆستەکان لە عێراق بۆ دەستکەوتی کەسییە نەک بۆ خزمەتکردنی خەڵک

دکتۆر عەرەفات کەرەم، بەرپرسی دۆسیەی عێراق لە بارەگای بارزانی، ڕەخنەی توند لەو ململانێیە دەگرێت کە لەسەر پۆستە باڵاکان لە عێراقدا هەیە.

ناوبراو ئاماژە بەوە دەکات کە تێڕوانین بۆ پۆست لە وڵاتدا گۆڕاوە بۆ ئامرازێکی دەستکەوت و شکۆمەندی، ئەمەش وایکردووە جیاوازییەکی گەورە لە نێوان ژیانی سیاسییەکان و هاووڵاتیاندا دروست ببێت.

دکتۆر عەرەفات کەرەم لە پەیامێکدا کە لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (ئێکس) بڵاوی کردووەتەوە، ڕایگەیاندووە هۆکاری سەرەکی ئەو کێبڕکێ توند و شەڕەنگێزانەی لەسەر پۆستەکان لە عێراقدا دەکرێت، بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئەم پۆستانە وەک (غەنیمەت) و دەستکەوتی تایبەت سەیر دەکرێن.

ئەو جەختی کردەوە، پۆست لە عێراقدا بووەتە شوێنی گەیشتن بە بەرژەوەندی و ناوبانگ، نەک ئەرکێکی نیشتمانی و بەرپرسیاریەتییەک بۆ خزمەتکردنی گشتی.

هەروەها ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەنجامی ئەم جۆرە ململانێیانە وایکردووە کە هاووڵاتیانی ئاسایی لە نێو هەژاری و ژیانێکی سەختدا بمێننەوە، لە کاتێکدا ئەو سیاسییانەی پۆستەکان بەدەست دەهێنن، لە نێو خۆشگوزەرانی و ژیانێکی شاهانەدا دەژین. ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ ئەو نادادییەی کە لە دابەشکردنی سامانی وڵات و بەکارهێنانی دەسەڵاتدا هەیە.

سیستەمی سیاسی لە عێراق لە دوای ساڵی 2003وە لەسەر بنەمای پشکپشکێنەی حزبی و مەزهەبی بونیاد نراوە، ئەمەش زۆرجار بووەتە هۆی ئەوەی لایەنە سیاسییەکان ململانێیەکی توند بکەن بۆ بەدەستهێنانی ئەو وەزارەت و پۆستانەی کە داهاتێکی زۆریان تێدایە، چاودێرانی سیاسی پێیان وایە ئەم شێوازە لە حوکمڕانی بووەتە هۆی پەککەوتنی پڕۆسەی چاکسازی و زیادبوونی گەندەڵی، کە دەرەنجامەکەی تەنها هاووڵاتیانی سادە باجەکەی دەدەن.