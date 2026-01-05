مەلا بەختیار: ئەگەر پارتی و یەکێتی لەسەر کاندیدێک ڕێکبکەون، من دەکشێمەوە

پێش دوو کاتژمێر

کەسایەتی سیاسی کوردستان، مەلا بەختیار لە نوێترین پەیامیدا دەڵێت: ئەگەر پارتی و یەکێتی لەسەر تەنیا کاندیدێک بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق ڕێکبکەون، من دەکشێمەوە، ئەگەر ڕێکیش نەکەون، من دەتوانم ببم بە کاندیدی هاوبەشیان لە عێراقدا.

ئەمڕۆ دووشەممە 5ـی کانوونی دووەمی 2026، مەلا بەختیار، کەسایەتی سیاسی کوردستان کە بەشێوەیەکی سەربەخۆ خۆی بۆ پۆستی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق کاندید کردووە، لە پەیامێکدا ڕایگەیاند: کاندیدبونم بۆ ئەوەیە، بتوانم ببمە بەشێک لە چارەسەرکردنی کێشەکانی یەکێتی و پارتی و دۆستەکانی هەردوولا، ئەگەر یەکێتی و پارتی، لەسەر یەکێک لەم کاندیدانەی دیارییان کردون، ڕێکبکەون، من دەکشێمەوە.

مەلا بەختیار دەشڵێت: ئەگەر ڕێکیشنەکەون، دڵنیام هەموو لایەک دەزانێت، بەندە دەتوانم ببمە مایەی کاندیدی هاوبەشی یەکێتی و پارتی، هەروەها پشتیوانەکانیان لە عێراق.