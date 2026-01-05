لە ناوەندی سلێمانی هاووڵاتییەک بە دەستڕێژی گولـلە کوژرا
بەرە بەیانی ئەمڕۆ هاووڵاتییەک لەنێو ئۆتۆمبێلەکەی درایە بەر دەستڕێژی گولـلە و خەڵتانی خوێنکرا، بەهۆی قورسی برینەکانیەوە لە نەخۆشخانەی گیانی لە دەستدا.
سەرچاوەیەک لە پۆلیسی سلێمانی بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، بەیانی ئەمڕۆ دووشەممە 5ی کانوونی دووەمی 2026، لە گەڕەکی کۆڵەبی شاری سلێمانی، هاووڵاتییەک لەنێو ئۆتۆمیلەکەیدا دەستڕێژی گولـلەی لێکرا، دوای ئەوەی بە قورسی بریندار کرا و گەیەندرایە نەخۆشخانەی شۆڕش، لە نەخۆشخانە گیانی لەدەستدا.
سەرچاوەکەی پۆلیس گوتیشی: کوژراوەکە تەمەنی 55 ساڵە و هۆکاری کوژرانەکەی نەزانراوە، بەڵام پۆلیس لێکۆڵینەوەی لە ڕووداوەکە دەستیپێکردووە .