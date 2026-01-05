سێیەمین فێستیڤاڵی ئەدەبی شەن بۆ شیعر و چیرۆک بەڕێوەچوو

پێش کاتژمێرێک

لە سلێمانی لە هۆڵی تەوار، سێیەمین فێستیڤاڵی ئەدەبی شەن بۆ شیعر و چیرۆک بە ئامادەبوونی شاعیران و چیرۆکنووسان و خوێنەران و ئەدەب دۆستان بەڕێوەچوو.

ئەمڕۆ دووشەممە، 5ی کانوونی دووەمی 2026، بابان شەن، سەرۆکی فێستیڤاڵی ئەدەبی شەن، دەربارەی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکە، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: فێستیڤاڵی ئەدەبی شەن بۆ شیعر و چیرۆک، ساڵانە ئەنجام دەدرێت، ئێستا خولی سێیەمینە و ئامانجمان لێی ناساندنی توانا و لێهاتوویی گەنجانە، تاوەکوو بتوانن هەنگاوێکی گرنگ بنێن لە دونیای ئەدەبیات و ئێمە ڕێگە خۆشکەر بین بۆ ناساندنی ئەو گەنجانە.

گوتیشی: تەوەری فێستیڤاڵەکە لە دوو بەش پێکهات، ئەوانیش شیعر و چیرۆک بوون، هەروەها یەک دەقی شانۆییمان هەبوو کە خەڵاتی تایبەتمان کرد، هەروەها لە داهاتوودا بواری لێکۆڵینەوە و بابەتی تریش دادەنێین لە فێستیڤاڵەکەدا.

سەرۆکی فێستیڤاڵەکە، دەربارەی ئەو شاعیر و چیرۆکنووسانەی لە فێستیڤاڵە بەشدارن گوتی: شاعیران و چیرۆکنووسانی بەشداربووانی فێستیڤاڵی شەن لە هەر چوار پارچەی کوردستان دەقەکانیان وەرگیراوە و هاوکاریان دەبین، هەر کەسێک ویستی هەبووبێت بەشدار بێت ڕێگەی پێدراوە، بۆ ئەو خولە لە بادینان و ڕۆژهەڵات و شارەکانی دیکەی کوردستانی باشوورەوە بەشداربوومان هەبوو، هەروەها بێگومان ئەو دەقانەی دەگەنە فیناڵ لە ژێر ڕۆشنایی و خاڵە دیاریکراوەکانی لیژنەوە تێپەڕ دەبن.

هەروەها ئاماژەی پێدا: خۆشبەختانە هەر دوو خولی یەکەم و دووەمی فێستیڤاڵەکە زۆر باش بەڕێوەچوو، دەنگی زۆر جوان و ناوازە تێیدا سەری هەڵدا، کە بەشێکیان ئێستا خاوەنی کتێبی خۆیانن.

دەربارەی بەردەوامبوونی فێستیڤاڵەکە لە ساڵانی داهاتوودا، بابان شەن گوتی: هەوڵی تەواوی خۆمان دەدەین تاوەکوو هاوکار و هاوسۆزی گەنجان بین، بێگومان لە ساڵانی ئایندە بە شێوازێکی زۆر جیاواز فێستیڤاڵەکە ئەنجام دەدرێت و تەنیا کێشەمان لایەنی مادییە تاوەکوو بتوانین هاوکاری ئەم نووسەرانە بین، هەروەها داواکارین لە ئەدەبدۆستان هاوکاری ئەم جۆرە چالاکیانە بن.

جێگەی ئاماژەیە فێستیڤاڵی ئەدەبی شەن، لە ساڵی 2022 خولی یەکەمی ئەنجامدرا، لە ساڵی 2023 خولی دووەمی ئەنجامدرا و بۆ ئەمساڵیش ئەمڕۆ 5ی کانوونی یەکەمی 2026، بە بەشداری چەندین شاعیر و چیرۆکنووس فێستیڤاڵەکە بەڕێوەچوو.