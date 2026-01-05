دەستەی گەشتوگوزار: ئەمساڵ ژمارەیەک چالاکی تایبەتی ناو بەفر بەڕێوەدەچن

پێش کاتژمێرێک

دەستەی گەشتوگوزاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، گەشتیارانی زستانە لە 15%ـی گەشتیارانی هەرێمی کوردستان پێکدەهێنن و ساڵ بە ساڵ ژمارەکە لە زیادبوونە

ئەمڕۆ دووشەممە، 5ـی کانوونی دووەمی 2026، ئیبراهیم عەبدولمەجید، گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: لە ماوەی پێنج ساڵی ڕابردوو ژمارەیەکی زۆری پرۆژەی گەشتیاری بە گوژمەی حەوت ملیار و زیاتر لە 500 ملیۆن دۆلار پرۆژەی وەبەرهێنان لە بواری گەشتیاری ئەنجامدران.

گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزار گوتی: چەند ساڵێکە هەرێمی کوردستان قۆناغی گەشتوگوزاری یەک وەرزی بڕیوە و چەند ساڵێکە لە تەواوی وەرزەکانی ساڵ، لەسەرتاسەری وەرزەکان گەشتیاران ڕوو لە هەرێمی کوردستان دەکەن و هەروەها پشت بەستن بە پلانی هەشت ساڵەی دەستەی گەشتوگوزاریش، یەکێک لە ئامانجە ستراتیژییەکان پەرەپێدانی جۆرە جیاوازەکانی گەشتوگوزارە لە نێویشیاندا گەشتوگوزاری زستانە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، ئەمساڵ ژمارەیەک چالاکی و فێستیڤاڵ خلیسکانی سەر بەفر ئەنجامدەدرێن پلان دانراوە لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی خلیسکانی سەربەفر ئەنجامدەدرێت و لە سنووری پارێزگای سلێمانی و لە دهۆکیش لە پلان و بەرنامەدایە کە چالاکی و فێستیڤاڵ ئەنجامبدرێت.

ئیبراهیم عەبدولمەجید، گوتیشی: پلانی درێژخایەن هەیە بۆ زیاتر پەرەپێدانی گەشتوگوزاری زستانە، بە هاندانی وەبەرهێنەران بۆ ئەوەی پرۆژەی گەشتیاری ئەنجامبدەن بەتایبەتی ئەو پرۆژانەی تایبەتن بە گەشتوگوزاری زستانە، بۆ ئەمساڵ تاوەکوو ئێستا ژمارەیەکی زۆر باش لە گەشتیاران بەتایبەتی لە باشوور و ناوەڕاستی عێراقەوە سەردانی هەرێمی کوردستانیان کردووە و ژمارەی گەشتیارانی زستانە ئەمساڵ زۆر زیاتر دەبن و تەواوی ئامادەکارییەکانیش بۆ بەڕێوەچوونی چالاکیی و فێستیڤاڵ کراون.

گوتەبێژی دەستەی گوشتوگوزار باسی لەوەش کرد، بەگوێرەی داتا فەرمییەکانی دەستەی گەشتوگوزار لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو، گەشتیارانی زستانە ڕێژەی لەسەدا 15ـی کۆی گەشتیاران پێکدەهێنن، واتە ساڵانە لە کۆی هەموو ئەو گەشتیارانەی کە سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن، 15%یان ئەو گەشتیارانەن کە لە وەرزی زستان دێنە هەرێمی کوردستان و ئەم ژمارەیەش بەردەوام لە بەرزبوونەوەدایە.