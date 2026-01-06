بەهەماهەنگی حکوومەت کارتی نیشتمانی بۆ زیندانیان دروست دەکرێت

1250 کەس لەسەر دۆسیەی ماددە هۆشبەرەکان سزادراون

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 6ـی کانوونی دووەمی 2026، بەرێوەبەرایەتی گشتی چاکسازیی کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستان ئاماری فەرمی لەسەر ژمارەی زیندانییەکانی ناو زیندانەکانی هەرێم ئاشکرا کرد و ڕایگەیاند، زیاتر لە حەوت هەزار سزادراو هەن.

ئیحسان عەبدولڕەحمان بەڕێوەبەری گشتیی چاکسازییەکانی هەرێمی کوردستان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: "حەوت هەزار و 274 سزادراو لە زیندانەکانی هەرێمی کوردستان هەن، کە هەزار و 250 کەسیان بە تۆمەتی ماددەی هۆشبەر سزا دراون، هاوکات شەش هەزار و 24 سزادراوی دیکە لەسەر دۆسیەی جۆراوجۆری تاوانکاری و یاسایی دەستگیرکراون."

ئیحسان عەبدولڕەحمان ئاماژەی بەوەشکرد، "تەنیا لەمساڵدا 700 کەس بە تاوانی جیاواز سزادراون، هەروەها 827 کەس کە بە تاوانی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە سزادراون.

بەڕێوەبەری گشتی چاکسازییەکانی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەشکرد، "بەڕێوەبەرایەتیەکە پاکێجێک لە ڕەشنووسی یاساکانی ئامادەکردووە، لەوانەش یاسای سزای جێگرەوە، یاسای چاکسازی و یاسای لێبوردنی گشتی، چاوەڕێن پێشکەشی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی بکەن تاوەکو پەسەندی بکەن."

ئەو بەڕێوەبەرە گوتیشی: "بەڕێوەبەرایەتییەکە هەڵمەتەکانی تەندروستی گشتی لەناو زیندانەکاندا جێبەجێکرد، هەروەها نووسینگەیەکی هەڵسەنگاندنی کەسیی بۆ زیندانییەکان دروستکرد، کە بەشدارییەکی بەرچاوی هەبوو لە کەمکردنەوەی کێشە و گرژییەکاندا لەناو ناوەندەکانی دەستبەسەرکردندا."

ئیحسان عەبدولڕەحمان باسی لەوەشکرد، "بە هەماهەنگی حکوومەت کارتی نیشتیمانی بۆ زیندانییەکان دەردەکرێت و وەزارەتی دادی فیدراڵی تێچووی دارایی لە ئەستۆ دەگرێت.

دەشڵێت، ڕەزامەندی فەرمی وەزارەتەکانی ناوخۆ لە حکوومەتی فیدڕال و هەرێمی کوردستان وەرگیراوە بۆ دەستپێکردنی پرۆسەکە."