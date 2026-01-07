ناجێگیری بەهای دینار بەرانبەر بە دۆلار هاووڵاتییانی عێراقی نیگەران کردووە

پێش دوو کاتژمێر

ناجێگری بەهای دینار بەرانبەر بە دۆلار کاریگەریی خراپی خستوەتە سەر بازاڕەکانی عێراق، هاووڵاتییان نیگەرانن لە گرانبوونی شتومەک و خواردن، داوا دەکەن هەرچی زووە ئەنجوومەنی وەزیران بازاڕی دراو سەقامگیر بکات .

لە پێنج ڕۆژی ڕابردوودا، دیناری عێراقی نەرانبەر بە 100 دۆلاری ئەمەریکی حەوت هەزار دینار بەهای لە دەستداوە، شارەزایەکی ئابووری، یەکێک لە هۆکارەکانی ناجێگری بەهای دینار بۆ ئەوە دەگەڕێنێتەوە کە دەستەی گشتی گومرکی عێراق ڕێژەی 15%ی باجی گومرکی لەسەر شتومەک و کەلوپەل زیادکردووە، بەو هۆیەوە شڵەژان و ناسەقامگیریی کەوتوەتە نێو بازاڕی دراو.

ئەنوەر مووسەوی، شارەزای ئابووری، بۆ کوردستان24 گوتی"هەموو کاڵا و شتومەکێک کە هاوردە دەکرێت تا ئێستا لە عێراق بە دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت، باجی گومرگیش زیادی کردووە، ئەمەش ڕاستەوخۆ کاریگەریی لە سەر بەهای دینار دروستکردووە، بۆیە بە دووری نازانم بەهای دۆلار دابەزێت و چەند ڕۆژێکی دیکە 100 دۆلاری ئەمەریکی بگاتەوە سەروی 150 هەزار دینار، چونکە مامەڵە و تەنانەت وەبەرهێنانیش وەستاون، لەبەر ئەوەی ڕاستەوخۆ نرخەکان لە بازاڕدا بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بوونەتەوە.

لەگەڵ بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار و نزمبوونەوەی بەهای دینار نرخی خواردن و کەلوپەل لە بازاڕەکانی عێراق گران بوون، ئەرک و بارگرانی زیاتر کەوتوەتە سەر شانی خەڵکی، بۆیە هاووڵاتییان دەڵێن،"لەگەڵ نزیک بوونەوەی کۆتایی هاتنی ئەرکی ئەم کابینەی حکوومەت، سەرۆک وەزیران بڕیارەکانی دژی هاووڵاتییان و خەڵکی هەژار جێبەجێ دەکات.

فەلاح حەیدەری دانیشتووێکی شاری بەغدایە، قسەی بۆ کوردستان24 کردووە و دەڵێت،"سەرۆک وەزیرانی ئێستا کاربەڕێکەرە، بەداخەوە دەستیکردووە بە جێبەجێکردنی ئەو بڕیارانەی زیانی بۆ خەڵک و بازاڕ هەیە، هەروەها باج و ڕوسوماتی زیادکردووە، ئەمەش کاریگەریی لە سەر بازاڕی ناوخۆ دروستکردووە و زیانی بەهاووڵاتییان دەگەیەنێت.

ئیهاب قوڕەیشی هاوڵاتییەکی دیکە و بە کوردستان24ـی گوت،"دۆلار هەر لە بەرزبوونەوەدایە، بێگومان حکوومەتی عێراقی بەرانبەر بەم کارە بەرپرسیارە، چونکە خۆی بڕیار دەردەکات و هەر خۆی جێبەجێی ناکات، هاوکات چاودێری بازرگانەکان ناکەن، باجی ئەو نەهامەتیانەش هاووڵاتی و چین و توێژەکانی کۆمەڵگە دەیدەن.

لە بارەی ناجێگیری بەهای دینار بەرانبەر بە دۆلار، بڕیارە هەفتەی داهاتوو ئەنجوومەنی نوێنەران بانگهێشتی عەلی عەلاق پارێزگاری بانکیی ناوەندی و بەڕێوبەری بانکە حکوومییەکانی عێراق بکات بۆ لێپرسینەوە لە سەر هۆکاری بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار و نزمبوونەوەی بەهای دینار کەمبوونەوەی پارەی کاش و دواکەوتنی مووچەی فەرمانبەران و خانەنشینان .