هەناردەی نەوتی عێراق بۆ ئەمەریکا کەمیکردووە

پێش کاتژمێرێک

ئیدارەی وزەی ئەمەریکا ڕاگەیاند، هەفتەی ڕابردوو، هەناردەی نەوتی عێراق بۆ ئەمەریکا 228 هەزار بەرمیلی ڕۆژانە کەمیکردووە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 11ـی کانوونی دووەمی 2026، ئیدارەی وزەی ئەمەریکا خشتەی هاوردەکردنی نەوتی عێراقی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە، "تێکڕای هاوردەکردنی نەوتی خاوی ئەمەریکا لە هەفتەی ڕابردوودا لە نۆ وڵاتی جیا، گەیشتووەتە 5.667 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا، ئەمەش بە بەراورد بە هەفتەی پێشووتر 1,335 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا زیادیکردووە، کە بە تێکڕا گەیشتبووە 4.332 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا."

ئیدارەی وزەی ئەمەریکا لە خشتەکەدا ئاماژەی بەوەشکردووە، "هەناردەی نەوتی عێراق بۆ ئەمەریکا بە تێکڕا 129 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا بووە، کە بەراورد بە هەفتەی پێشووتر 228 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا کەمیکردووە، چونکە تێکڕای هانەردەکردن 357 هەزار بەرمیل بووە لە ڕۆژێکدا."

ئیدارەی وزەی ئەمەریکا باسی لەوەشکردووە، "زۆربەی هاوردەی نەوتی ئەمەریکا لە هەفتەی ڕابردوو لە کەنەداوە بووە بە ڕێژەی 4.121 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا، لە دوای ئەویش سعوودیە بە ڕێژەی 353 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا دێت، مەکسیک بە تێکڕا 306 هەزار بەرمیل و کۆڵۆمبیا بە ڕێژەی 209 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا نەوتیان هەناردەی ئەمەریکا کردووە."

بەگوێرەی خشتەکە، "هاوردەی نەوتی خاوی ئەمەریکا لە بەرازیلەوە بە تێکڕا 168 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا بووە، لە نەیجیریا 162 هەزار بەرمیل بووە لە ڕۆژێکدا، لە ڤەنزوێلا 120 هەزار بەرمیل و لە لیبیا 99 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا بووە، لە کاتێکدا هیچ بڕێک لە ئیکوادۆرەوە هاوردە نەکراوە."

ئەمەریکا زۆربەی نەوتی خاو و وەرگیراوەکانی لەم 10 وڵاتە گەورەوە هاوردە دەکات و بەکارهێنانی نەوتی ڕۆژانەی ئەمەریکا نزیکەی 20 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانەیە، بەمەش بە گەورەترین بەکارهێنەری نەوت لە جیهاندا هەژمار دەکرێت.