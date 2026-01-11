پارێزگاری هەولێر: پێشانگەی بەرهەمەکانی سووریا لە هەولێر ناکرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

پارێزگاری هەولێر ڕایگەیاند، ئەو پێشانگەیەی بڕیار بوو لە کۆتایی ئەم مانگەدا بۆ ساغکردنەوە و نمایشکردنی بەرهەمەکانی سووریا لە هەولێر بکرێتەوە، هەڵوەشێنراوەتەوە و ئەنجام نادرێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە 11ی کانوونی دووەمی 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر ئاشکرای کرد، هەرچەندە بڕیار وا بوو لە ڕێکەوتی 26ی ئەم مانگەدا ، لەناو پێشانگەی نێودەوڵەتیی هەولێر، پێشانگەیەک بۆ بەرهەمەکانی وڵاتی سووریا بکرێتەوە، بەڵام بڕیار دراوە ئەو چالاکییە ئەنجام نەدرێت.

پارێزگاری هەولێر لە پەیامەکەیدا بۆ ڕای گشتی جەختی لەوە کردووەتەوە: بە هەموولایەکی ڕادەگەیەنن، ئەو پێشانگەیە ناکرێتەوە.

بڕیار بوو لە ڕێکەوتی 23 تا 26ی کانوونی دووەمی 2026، لەژێر درووشمی بەشداریکردن لە گەورەترین پێشانگەی بەرهەمە سوورییەکان، لە پێشانگەی نێودەوڵەتیی هەولێر چالاکییەکە بەڕێوە بچێت.

چالاکییەکە لەلایەن دەزگای گشتیی سووری بۆ پێشانگەکان و ژووری پیشەسازیی دیمەشق و حەلەبەوە ڕێک دەخرا، بەڵام پارێزگاری هەولێر بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی دا.