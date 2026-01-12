سەرۆک بارزانی هیوای سەرکەوتن بۆ یانەی ئامەد سپۆر دەخوازێت

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی پێشوازی لە شاندێکی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی یانەی وەرزشی ئامەد سپۆر کرد و دووپاتی کردەوە، وەرزش ڕۆڵێکی گرنگ و بەرچاوی هەیە لە گەیاندنی پەیامی ئاشتی و برایەتی.

بارەگای بارزانی بڵاوی کردەوە، رۆژی دووشەممە، 12ی کانوونی دووەمی 2026، لە پیرمام، سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە شاندێکی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی یانەی وەرزشی ئامەد (ئامەد سپۆر) بە سەرۆکایەتی سەرۆکی یانەکە، ناهید ئەرەن کرد.

لە دیدارەکەدا، شاندی میوان کورتەیەکیان لە چالاکییە وەرزشییەکانی یانەی (ئامەد سپۆر ) بۆ سەرۆک بارزانی خستەڕوو، کە یەکێکە لە یانە پێشەنگەکانی وڵاتی تورکیا.

هەروەها گرنگیی و بایەخدانی هەرێمی کوردستانیان لە پەرەپێدانی بواری وەرزشیی بەرز نرخاند.

لای خۆیەوە، سەرۆک بارزانی بەخێرهاتنی شاندی میوانی کرد و ڕایگەیاند: وەرزش ڕۆڵێکی گرنگ و بەرچاوی هەیە لە گەیاندنی پەیامی ئاشتی و برایەتی.

هەروەها سەرۆک بارزانی دەستخۆشیی لە سەرۆک و دەستەی بەڕێوەبەرایەتیی و یاریزانان و هاندەرانی یانەکە کرد و هیوای سەرکەوتنی زیاتری بۆیان خواست لە داهاتوودا.