عێراق دەیەوێت پارەی گەنمی جووتیاران کەم بکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، وەزارەتی بازرگانی فیدراڵ پێشنیازی کەم کردنەوەی پارەی کڕینەوەی گەنمی جووتیارانی لە سەرانسەری عێراق کردووە، بەڵام ئێمە لە هەرێمی کوردستان دژین و .

یەکشەممە 18ـی کانوونی دووەمی 2026، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی وەزارەتی بازرگانی و پێشەسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، وەزارەتی بازرگانی عێراق پلانی هەیە بۆ کەمکردنەوەی پارەی گەنمی جووتیاران، ئاماژەی بەوەشکرد، بە گوێرەی پێشنیازەکە، ئەگەر هەیە نرخی هەر تۆنێک گەنم لە 850 هەزار دینارەوە بۆ 700 هەزار دینار کەم بکرێتەوە.

نەوزاد شێخ کامیل، گوتیشی، وەکو وەزارەتی بازرگانی هەرێم بە هەموو شێوەیەک دژی ئەم پێشنازەین، چونکە زیان بە جووتیاران دەگەێنێت، جەختی لەوەشکردەوە، لە ڕێگەی نووسراوێکی فەرمییەوە وەزارەتی بازرگانی عێراقمان ئاگادار کردووەتەوە کە نابێت پارەی گەنمی جووتیارانی کوردستان کەم بکرێتەوە.

لە بارەی بڕی بەرهەمی ئەمساڵی گەنمی جووتیارانەوە نەوزاد شێخ کامیل گوتی، ئەمساڵ رێژەی بارانبارین زۆر باش بوو، ئەمەش هۆکارێکی گرنگ بوو بۆ ئەوەی بەرهەمی ئەمساڵی جووتیاران بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو زیاتر ببێت، هاوکات پێشبینی دەکەن ئەمساڵ زیاتر لە 800 هەزار تۆن گەنم لە هەرێمی کوردستان بەرهەم بهێنرێت.

ئەمەش لە کاتێکدایە ساڵی ڕابردوو 700 هەزار تۆن گەنم بەرهەمی جووتیارانی کوردستان بووە، لەم بڕەش 400 هەزار تۆن لە ڕێگەی سایلۆکانەوە بە نرخی پاڵپشتیکراو وەرگیراوە و ئەوەی کە ماوەتەوە بەشێکی لە ڕێگەی کۆمپانیا ناوخۆییەکان و بازاڕی ڕەشەوە لە جووتیاران کڕدراون.