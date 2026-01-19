هۆشەنگ دەروێش بۆ کوردستان24: سەرۆک بارزانی سووریای لە مەترسییەکی گەورە رزگار کرد

پێش کاتژمێرێک

هۆشەنگ دەروێش، نوێنەری ئەنجوومەنی سووریای دیموکرات لە هەرێمی کوردستان، لە هەڤپەیڤینێکی تایبەتدا لەگەڵ کوردستان24 رایگەیاند، سەبارەت بە تێکەڵکردنی هێزەکانی هەسەدە بە سوپای سووریا، پێویستە چاوەڕوانی ئەنجامی سەردانەکەی مەزلووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) بۆ دیمەشق بن، چونکە چەندین وردەکاریی گرنگ هەن کە دەبێت ئاشکرا بکرێن.

سەبارەت بە رۆڵی سەرۆک بارزانی لە چارەسەرکردنی ئاڵۆزییەکانی رۆژئاوای کوردستان، نوێنەری ئەنجوومەنی سووریای دیموکرات گوتی: "سەرۆک بارزانی دوای رووداوەکانی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە، توانی هەڵوێستی هەموو لایەنە کوردییەکان یەکبخات. ئەو کۆبوونەوەیەی لە هەولێر ئەنجامدرا، جێگەی دڵخۆشی هەر تاکێکی کورد بوو". راشیگەیاند کە سەرۆک بارزانی رۆڵێکی کاریگەر و مێژوویی هەبووە لە پاراستنی سووریا لە مەترسییەکان و دوورخستنەوەی شەڕ و پێکدادان لە قۆناغێکی زۆر هەستیاردا.

نوێنەری ئەنجوومەنەکە ئاماژەی بەوە کرد، گرنگترین خاڵی ناو وردەکارییەکان ئەوەیە کە ئایا ئەو هێزانە لە کوێ بڵاو دەبنەوە؛ ئایا لە ناوچە کوردییەکان دەمێننەوە یان رەوانەی شوێنی دیکە دەکرێن؟، گوتی: "دەبێت چاوەڕوانی ئاشکرابوونی وردەکارییەکانی ئەو رێککەوتنە بین، بەتایبەت کە نزیکەی 50 هەزار شەڕڤانی هەسەدە لە حەسەکە هەن و دەبێت چارەنووسیان دیاری بکرێت".

هۆشەنگ دەروێش جەختی لە پەیامەکانی مەزلووم عەبدی کردەوە و گوتی: "فەرماندەی گشتیی هەسەدە باسی لەوە کردووە کە ئێمە خاوەن هێزین و پارێزگاری لە تایبەتمەندی و دەستکەوتە سیاسی و سەربازییەکانی خۆمان دەکەین". هەروەها روونیکردەوە کە ریککەوتنەکە تا ئێستا وەک پرۆژەیەکی کۆنکرێتی روون نییە و پێویستی بەوەیە وردەکارییەکانی زیاتر تاوتوێ بکرێن.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، هۆشەنگ دەروێش گوتی: "بە رای من دۆخی سووریا تا ئێستاش ناجێگیرە؛ لە لایەک عەلەوییەکان، لە لایەک درووزەکان و لە لایەکی دیکەش کوردەکان لەبەردەم مەترسیدان. سووریا نە لە رووی ئەمنی و نە لە رووی سەربازییەوە سەقامگیر نییە و دابەشبوونێکی جوگرافیی ئاشکرای پێوە دیارە".

سەبارەت بە جیاوازی ئەم ریککەوتنە لەگەڵ ریککەوتنی 10ی ئادار، دەروێش گوتی: "ریککەوتنی 10ی ئادار تەنیا هێڵە گشتییەکان بوو و وردەکاری تێدا نەبوو، ئەمجارەشیان هێشتا وردەکارییەکان باس نەکراون، بۆیە من جەخت لە گرنگیی چوونە ناو وردەکاریی ریککەوتنەکان دەکەمەوە".