مەزڵووم عەبدی لە دیمەشقە

پێش 30 خولەک

سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) گەیشتووەتە دیمەشق.

ئەمڕۆ دووشەممە 19ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرچاەیەک لە بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) گەیشتووەتە دیمەشق بۆ ئەوەی لەبارەی ڕێککەوتننامەی ستراتیژیی حکوومەتی کاربەرێکەری سووریا لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لەگەڵ ئەحمەد شەرع، سەرۆکی ڕاگوزەر گفتو بکات.

دوێنێ یەکشەممە، 18ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەحمەد شەرع، سەرۆکی ڕاگوزەری سووریا، گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی نوێی لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) ڕاگەیاند، بە گوتەی شەرع، ئامانجی سەرەکیی ئەم ڕێککەوتنە بریتییە لە ڕاگەیاندنی ئاگربەست، بەهێزکردنەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵات و باکووری ڕۆژهەڵاتی وڵات، چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکانی ململانێدا.

وەک دوێنێ لەسەر زاری ئەحمەد شەرع، سەرۆکی ڕاگوزەری سووریا ڕاگەیەندراوبوو، بڕیاربوو دوێنێ مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی هیزەکانی سووریای دیموکرات بگاتە دیمەشق بۆ ئەوەی گفتوگۆ لەبارەی ناوەڕۆکی ڕێککەوتنەکە بکەن، بەڵام بەهۆی خراپی کەشوهەواوە، نەیتوانی بگاتە دیمەشق، بۆیە ئەمڕۆ بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی بەندەکانی نێو ڕێککەوتنەکەم مەزڵووم عەبدی لەگەڵ ئەحمەد شەرع کۆ دەبێتەوە.

دوێنێ یەکشەممە 18ـی کانوونی دووەمی 2026، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە پەیامێکی ڤیدیۆییدا ڕایگەیاند، لە ڕۆژی شەشی مانگی کانوونی دووەمەوە هێرشێکی دڕندانە و پلان بۆ داڕێژراو کرایە سەریان، کە تێیدا ژمارەیەکی زۆر شەهید و برینداریان دا و خەڵکێکی زۆر ئاوارە بوون.

فەرماندەی هەسەدە ئاشکرای کرد، سەرەڕای ئەوەی نەیاندەویست بچنە نێو ئەم شەڕەوە، بەڵام بە سەریان سەپێندرا و ئامانج لێی کۆمەڵکوژی و لەناوبردن بوو.

عەبدی گوتی: بەر لەوەی سبەی لە دیمەشق گفتوگۆ لەبارەی ئاگربەستەکە بکەن، هەندێک ڕوونکردەوە دەدات، ئاماژەشی دا، لەو چەند کۆبوونەوەی لەو ماوەیدا ئەنجامییان داوە، هەوڵییان داوە ڕێگری لەو شەڕە بکەن، بەڵام بەداخەوە ئەو شەڕە لەلایەن چەند لایەنێکەوە پلانی بۆ داڕێژرابوو و بەسەرمان سەپێنرا، کە ئامانجی لێی ڕوودانی شەڕی ناوخۆ بوو.

گوتیشی: بەهۆی ئەوەی کوشتن و بڕین، بەتایبەت لەناو خەڵکی مەدەنی، زیاد نەکات و شەڕەکە بێ ئەنجام بوو، بڕیارمان دا لەپێناو پاراستنی خەڵکەکەمان و دەستکەوتەکانی شۆڕش، هێزەکانییان لە ناوچەکانی دێرەزوور و ڕەققە بکشێنەوە بۆ حەسەکە و لەسەر ئەو بنەمایە ڕێککەوتنێک ئامادە کرا.

دەشڵێت: دوای ئەوەی لە دیمەشق گەڕایەوە و لەگەڵ ئەحمەد شەرع کۆبووەوە، وردەکاری زیاتر لەسەر ڕێککەوتنەکە بڵاو دەکەنەوە.

مەزڵووم عەبدی جەختی لەوە کردەوە، ئەوان دەستبەرداری دەستکەوتەکانی شۆڕش و تایبەتمەندیی ناوچەکە نابن و خەباتەکەیان بەردەوام دەبێت.

لە کۆتاییشدا سوپاسی خۆڕاگریی گەل و هێزەکانی کرد.