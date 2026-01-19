سەفین بەهرام: پرۆژەیەکی گواستنەوەی گشتی پێشکەشی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان دەکەم

پێش کاتژمێرێک

وەبەرهێنەرێکی کورد لە پەراوێزی بەشداریی لە کۆڕبەندی ئابووری جیهان لە داڤۆس، ڕایگەیاند: پڕۆژەیەکی پێشکەوتووی بۆ گەشەپێدانی کەرتی گواستنەوەی گشتی ئامادە کردووە و بڕیارە پێشکەشی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانی بکات.

ئامانجی سەرەکیی ئەم پڕۆژەیە بریتییە لە بووژانەوەی ژێرخانی گواستنەوە و دابینکردنی خزمەتگوزاریی سەردەمیانە بۆ هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان.

سەفین بەهرام، خاوەنی کۆمپانیایەکی وەبەرهێنان لە کەرتی گواستنەوە، بۆ کوردستان24 ئاماژەی بەوە کرد، ئەمە ساڵی دووەمە وەک وەبەرهێنەرێکی کورد بەشداری لە کۆڕبەندی داڤۆس دەکات.

ناوبراو تیشکی خستە سەر هەوڵە بەردەوامەکانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لەم کۆڕبەندە جیهانییەدا بۆ ڕەخساندنی دەرفەتی وەبەرهێنان و هاندانی کۆمپانیا بیانییەکان، هاوکات جەختی لەوە کردەوە کە سەرۆکوەزیران پاڵپشتێکی بەهێزی وەبەرهێنەرانی ناوخۆییە بۆ ئەوەی بتوانن ئەزموونە جیهانییەکان لە ناوخۆی کوردستاندا جێبەجێ بکەن.

ئەم وەبەرهێنەرە کە خاوەنی یەکەمین کۆمپانیای گواستنەوەی گشتییە لە هەرێمی کوردستان و مێژووی کارکردنی کۆمپانیاکەی بۆ ساڵانی 1980 لە شاری هەولێر دەگەڕێتەوە، باسی لەوە کرد، سەرەڕای نیشتەجێبوونی خۆی و خێزانەکەی لە وڵاتی ئەڵمانیا، بەڵام هەمیشە هەوڵی داوە پڕۆژە خزمەتگوزارییەکانی بۆ خزمەتی گشتی و ئاوەدانکردنەوەی کوردستان بێت، ناوبراو هیوای خواست لە ڕێگەی ئەم پڕۆژە نوێیەوە کە بڕیارە لە داڤۆس پێشکەشی سەرۆکایەتی حکومەتی بکات، وەرچەرخانێکی نوێ لە شێوازی گواستنەوەی گشتی لە شارەکانی هەرێمی کوردستاندا دروست بکات.