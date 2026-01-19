ماهیر حەمەدەمین: ئامادەبوونی سەرۆکوەزیران بۆ گەیاندنی پەیامی کورد لەم دۆخە هەستیارەدا بایەخێکی ستراتیژی هەیە

پێش 35 خولەک

هونەرمەند ماهیر حەمەدەمین بە زنجیرەیەک چالاکیی هونەری و کولتووری بەشداری لە کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی لە داڤۆس دەکات.

ناوبراو لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، وێڕای باسکردن لە کارنامە هونەرییەکەی لە نێو (ماڵی کوردستان) لە داڤۆس، تیشکی خستە سەر گرنگیی ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لەم کۆڕبەندە نێودەوڵەتییەدا.

ئەم هونەرمەندە ڕایگەیاند: بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک لە چوارچێوەی چالاکییەکانی ماڵی کوردستان لە داڤۆس بەردەوام دەبێت لە پێشکەشکردنی بەرهەمە هونەرییەکانی، ئامانج لەم بەشدارییە، گەیاندنی ناسنامەی کولتووری و مۆسیقیی گەلی کوردە بەو شاند و کەسایەتییە جیهانییانەی کە لەم ماڵە ئابوورییەدا ئامادەن، کە وەک سەکۆیەکی گرنگ بۆ ناساندنی مێژوو و هونەری کورد دەبینرێت.

ماهیر حەمەدەمین ئاماژەی بەوەش کرد، ئامادەبوونی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە داڤۆس، بەتایبەت لەم کاتەدا کە ناوچەکە و ڕۆژئاوای کوردستان بە دۆخێکی یەکجار هەستیاردا تێدەپەڕێت، بایەخێکی یەکجار گەورەی هەیە.

ناوبراو باسی لەوە کرد، کۆبوونەوەکانی سەرۆکوەزیران لەگەڵ سەرۆک و بەرپرسانی باڵای وڵاتانی جیهان، دەرفەتێکی گرنگە بۆ ڕوونکردنەوەی دۆخی ناوچەکە و چەسپاندنی پەیوەندییە سیاسی و دیپلۆماسییەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی.

ماڵی کوردستان لە داڤۆس، کە ساڵانە لە پەراوێزی کۆڕبەندی ئابووری جیهان دەکرێتەوە، بووەتە ناوەندێکی گرنگ بۆ کۆکردنەوەی وەبەرهێنەران، سیاسەتمەداران و هونەرمەندانی کورد، تاوەکو لە ڕێگەی ئەو سەکۆیەوە پەیامی ئاشتی و ئاوەدانی و کولتووری دەوڵەمەندی کوردستان بە جیهان بگەیەنن.