سەرۆک بارزانی گەیشتە ڤاتیکان

ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی بە بانگهێشتێکی فەرمی گەیشتە ئیتاڵیا و بڕیارە لەگەڵ پاپا لیۆی چواردەیەم، پاپای ڤاتیکان کۆببێتەوە.

هاوکات بڕیارە سەرۆک بارزانی چەندین دیداری سیاسی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئیتاڵیاش ئەنجام بدات، باس لەپەیوەندیەکانی نێوان کوردستان و ئیتاڵیا بکرێت، هەروەها گۆڕانکاریەکانی رۆژهەڵاتی ناوەراست و هێرشی گرووپە چەکدارەکانی سەر بەسوپای عەرەبیی سووریا بۆ سەر کوردانی رۆژئاوای کوردستان کۆمەڵکوژی و کوژرانی خوشک و برا کوردەکان و کۆکردنەوەی پشتیوانی لەرۆژئاوای کوردستان بابەتێکی تری ناو کۆبوونەوەکان دەبێت.

هەروەها دەستپێکردنەوەی پەیوەندی تازە لەگەڵ پاپای نوێ و ناساندی هەرێم کەناوەندی ئاشتی و پێکەوەژیانی ئاینەکانە لە رۆژهەڵاتی ناوەراست، بەشێوازێک کریستیان و مسوڵمانان و ئێزدی وئاینەکانی تر پێکەوە بەئاشتی دەژین لە کوردستان، وە دروستکردنی ڕێچکەی نوێی کۆکردنەوەی زیاتری پشتیوانی نێودەوڵەتی بۆ کورد ئامانجێکی دیکەی سەردانەکەیە.

سەرۆک بارزانی دووەم جارە سەردانی ڤاتیکان دەکات و جاری یەکەم لە مانگی ئایاری ساڵی 2014 بوو، کاتێک سەردانی ڤاتیکانی کرد و لەگەڵ پاپا فرانسیس کۆبووەوە.

پاپای ڤاتیکان نوێنەرایەتی زیاتر لە یەک ملیار و 400 ملیۆن پەیڕەوانی ئاینی کاسۆلیکی مەسیحی دەکات.