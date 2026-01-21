سەرۆک بارزانی و سەرۆکوەزیرانی ڤاتیکان دۆخی سووریا و ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

پێش کاتژمێرێک

لە ڕاگەیاندراوێکدا بارەگای بارزانی بڵاوی کردەوە؛ لە چوارچێوەی سەردانەی بۆ ڤاتیکان ڕۆژی چوارشەممە 21ی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی لەگەڵ پیترۆ پارۆلینی سەرۆکوەزیرانی ڤاتیکان کۆبۆوە.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکوەزیرانی ڤاتیکان وێڕای بەخێرهێنانی سەرۆک بارزانی، پێزانینی بۆ ڕۆڵی سەرۆک بارزانی لە قووڵترکردنی فەرهەنگی پێکەوەژیان و سەقامگیری و ئاسایش لە کوردستان و عێراق هەبوو کە بۆتە هۆی ئەوەی خەڵک لە کوردستان و عێراق بە ئارامی و ئاشتی بژیین.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا بارودۆخی سیاسی و دواپێشهاتەکانی عێراق و ناوچەکە و هەڕەشەکانی سەر ئایندەی ناوچەکە و بە تایبەتی سووریا خرانە بەر باس و گفتوگۆ.

هەروەها پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ڤاتیکان تەوەری دیکەی ئەو دیدارە بوون.