دەزگای خێرخوازی بارزانی هاوکاریی مرۆیی رەوانەی رۆژئاوای کوردستان کرد

پێش 57 خولەک

دەزگای خێرخوازی بارزانی 67 بارهەڵگری هاوکاریی مرۆیی رەوانەی رۆژئاوای کوردستان کرد.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، مووسا ئەحمەد، سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بە کوردستان24ـی راگەیاند، بە فەرمانی سەرۆک بارزانی دەزگاکەیان مەزنترین کاروانی هاوکاری مرۆییان گەیاندە رۆژئاوای کوردستان.

مووسا ئەحمەد گوتیشی، هەموو توانایەکی دەزگای خێرخوازی بارزانییان خستووەتە گەڕ بۆ هاوکاریکردنی هاووڵاتییانی رۆژئاوا. باسی لەوەش کرد، جگە لە گەیاندنی خزمەتگزاریی تەندروستی و تیمی تایبەت، 67 بارهەڵگری تایبەت رەوانەی رۆژئاوا کراون کە لە 22 بابەتی تایبەتی خزمەتگوزاری رۆژانە بۆ هاووڵاتییان پێکدێت، ئەمە جگە لە پێشکەشکردنی پێداویستییەکانی خواردەمەنی و ئامرازی گەرمکردنەوە.

بە گوتەی ناوبراو، زیاتر لە 150 کارمەندی دەزگای خێرخوازیی بارزانی رەوانەی رۆژئاوای کوردستان کراون بە مەبەستی بەڕێوەبردنی هەڵمەتی دابەشکردنی هاوکارییەکان.