رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان و UNODC تاوتوێی کاری هاوبەش دەکەن

پێش کاتژمێرێک

چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، دیندار زێباری، رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان، پێشوازیی لە میرۆسلاڤ پرلێڤیچ، پسپۆڕی هەواڵگری تاوان لە نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ماددە هۆشبەرەکان و تاوانەکان (UNODC) و شاندی یاوەری کرد.

لە دیدارەکەدا، تیشک خرایە سەر هەر یەک لە پرسەکانی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان و کارتێکەرە عەقڵییەکان، بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی کردن بە مرۆڤ، شوێنبزربووانی زۆرەملێ، تاوانە ئەلیکترۆنییەکان و چۆنیەتی گونجاندنی سیاسەتە ناوخۆییەکان لەگەڵ ستانداردە نێودەوڵەتییەکان.

هەروا باس لە رۆڵی نووسینگەی رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان کرا لە هەماهەنگیی لەگەڵ نوێنەرانی هەموو دام و دەزگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەکان لە حکوومەتی فیدراڵی، بەمەبەستی ئاگاداربوون لە دوایین پێشهاتەکانی تایبەت بە رەوشی مافەکانی مرۆڤ.

هەردوولا جەختیان کردە سەر گرنگی رەخساندنی بەرنامەی تایبەت بە هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگە و پێشخستنی بنیادنان و پەرەپێدانی کاری دامەزراوەکان.