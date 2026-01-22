پێنج پارتی تورکمانی داوای راگرتنی هێرشەکان بۆ سەر پێکهاتەی کورد لە سووریا دەکەن

پێش 3 کاتژمێر

پێکهاتە تورکمانەکانی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکی هاوبەشدا بۆ رای گشتیی، نیگەرانیی قووڵی خۆیان لەبارەی پەرەسەندنەکانی ئەم دواییەی وڵاتی سووریا و هێرشەکانی سوپای ئەو وڵاتە بۆ سەر ناوچە کوردییەکان دەربڕی و داوا دەکەن مافی هەموو پێکهاتەکان بپارێزرێت.

لە پەیامەکەدا لەلایەن پێنج پارتی تورکمانییەوە واژۆ کراوە، هاتووە: "بەنیگەرانییەکی دەڕوانینە رووداوەکانی ئەم دواییەی سووریا و رۆژئاوای کوردستان و ئەو هێرشانەی سوپای سووریا دەیکاتە سەر پێکهاتەی رەسەنی کورد لەو وڵاتە."

تورکمانەکانی هەرێم داوای دانبەخۆداگرتن لە هەموو لایەک دەکەن و جەخت لەوە دەکەنەوە؛ پێویستە کێشەکان لەرێگەی گفتوگۆ و دیالۆگەوە چارەسەر بکرێن بەجۆرێک کە ئازادی و مافی هەموو پێکهاتەکان پارێزراو بێت.

هەر لەو پەیامەدا، لایەنە تورکمانییەکان پشتیوانی خۆیان بۆ دابینکردنی مافی تەواوی پێکهاتەکان لە حکوومەتی سووریا دەربڕیوە. ئاماژەیان بەوەش کردووە پێویستە سووریا سوود لە ئەزموونی سەرکەوتووی هەرێمی کوردستان وەربگرێت لە دابینکردنی مافە زمانەوانی و کولتوورییەکانی پێکهاتە جیاوازەکان و پێکەوەژیانی ئاشتییانە.

لە بەشێکی دیکەی داواکارییەکەیاندا، پێکهاتەی تورکمان داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و بەتایبەتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەکەن، فشار بخەنە سەر حکوومەتی سووریا بۆ راگرتنی هێرشەکان و چەسپاندنی مافە نەتەوەیی و ئاینییەکانی هەموو پێکهاتەکان لە دەستووری نوێی ئەو وڵاتەدا.

ئەو پارتانەی پەیامەکەیان واژۆ کردووە:

1- پارتی گەشەپێدانی تورکمان

2- پارتی دیموکراتی تورکمان

3- پارتی گەژەنگی تورکمان - کەرکوک

4- پارتی رزگاری نەتەوەیی تورکمان

5- پارتی یەکگرتووی تورکمان