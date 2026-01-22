عێراق بازاڕی میوەی تورکیا و سووریای بووژاندووەتەوە

پێش 3 کاتژمێر

لە دوو راگەیەندراوی جیادا کە بڵاوکراونەتەوە، دەرکەوتووە عێراق بووەتە مەیدانێکی سەرەکی بۆ ساغکردنەوەی بەرهەمە کشتوکاڵییەکانی تورکیا و سووریا، بە جۆرێک تەنیا لە ساڵی رابردوودا بە ملیۆنان دۆلار قەیسی لە تورکیا و لە سەرەتای ئەمساڵیشەوە هەزاران تۆن هەناری لە سووریاوە هاوردە کردووە.

قەیسی تورکیا؛ عێراق دووەم گەورەترین کڕیارە

ئۆغوزهان عەتا سادقئۆغلو، سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازیی مەڵاتیە لە تورکیا رایگەیاند، لە ساڵی 2025دا بە بەهای 24 ملیۆن و 625 هەزار دۆلار قەیسیی وشککراوەیان هەناردەی عێراق کردووە.

بەپێی ئامارەکانی ژووری بازرگانیی مەڵاتیە، ئەمریکا بە بەهای 44 ملیۆن دۆلار لە پلەی یەکەم دێت، لە پلەی دووەمیش عێراق دێت و ئەڵمانیاش لە پلەی سێیەم دێت.

هەناری سووریا؛ هەزار تۆن لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا

هاوکات لەگەڵ هاتنی قەیسی تورکی، لیژنەی هەناردەکارانی سەوزە و میوەی سووریا ئاشکرای کرد، لە سەرەتای ئەمساڵەوە 2026، بڕی هەزار تۆن هەناریان ڕەوانەی بازاڕەکانی عێراق کردووە.

محەممەد عەقاد، ئەندامی لیژنەکە لە عەلوەی دیمەشق روونی کردەوە، نزیکەی 40 بارهەڵگری ساردکەرەوە کە هەر یەکەیان 25 تۆن هەناری تێدابووە، گەیشتوونەتە عێراق.

محەممەد عەقاد، ئاماژەی بەوەش دا، جموجۆڵی بازرگانیی کشتوکاڵی سووریا بووژانەوەی بەخۆیەوە بینیوە و ڕۆژانە 10 بۆ 20 بارهەڵگر کە پەتاتە، سێو، هەنار و مزرەمەنییەکانیان هەڵگرتووە، بەرەو عێراق و وڵاتانی کەنداو بەڕێ دەکەون، کە کۆی گشتی هەناردەیان لەم ماوە کورتەدا گەیشتووەتە چوار هەزار و 525 تۆن.